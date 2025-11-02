Dónde y a qué hora ver a Estudiantes vs. Boca Juniors por la liga argentina.

Boca Juniors se alista para enfrentar a Estudiantes por la liga argentina.

Los xeneizes necesitan una nueva victoria para mantenerse en la parte alta del Torneo de Clausura.

A qué hora es el partido de Estudiantes vs. Boca Juniors

El partido de Estudiantes vs. Boca Juniors es este domingo 2 de noviembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Estudiantes vs. Boca Juniors

El partido de Estudiantes vs. Boca Juniors se transmite por ESPN 2.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.