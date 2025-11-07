Dónde y a qué hora ver a La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

Dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera.

Deportes La Serena y Universidad Católica se enfrentan este sábado con la misión de conseguir los tres puntos en la recta final de la Liga de Primera.

Los papayeros pretenden quedarse con los puntos para seguir alejándose de la zona de descenso.

Por su parte, los cruzados tratarán de triunfar como forasteros para asegurar una semana más la segunda posición de la tabla y con ello mantenerse en la zona de clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

A qué hora es el partido de La Serena vs. Universidad Católica

El partido de La Serena vs. Universidad Católica es este sábado 8 de noviembre, a las 12.30 horas.

Dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica

El partido de La Serena vs. Universidad Católica se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.