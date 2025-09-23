Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
Colombianos y ecuatorianos buscan avanzar a las semifinales de la competencia.
Once Caldas e Independiente del Valle luchan por avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.
El elenco colombiano parte con ventaja en la serie, pues en el duelo de ida se impusieron por 2-0 a los ecuatorianos.
A qué hora es el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle
El partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle es este miércoles 24 de septiembre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle
El partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle se transmite por Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.