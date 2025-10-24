Dónde y a qué hora ver a U. de Concepción vs. Deportes Temuco por la Liga de Ascenso
El Campanil recibe al elenco de la Región de la Araucanía en un duelo clave de la Primera B.
Universidad de Concepción quiere estirar la lucha del Ascenso. El actual escolta del campeonato de la Primera B recibe a Deportes Temuco.
El Campanil debe vencer al Pije si quiere evitar que Copiapó suba a la Liga de Primera.
A qué hora es el partido de U. de Concepción vs. Deportes Temuco
El partido de U. de Concepción vs. Deportes Temuco es este viernes 24 de octubre, a las 19.30 horas.
Dónde ver a U. de Concepción vs. Deportes Temuco
El partido de U. de Concepción vs. Deportes Temuco se transmite por TNT Sports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
