Dónde y a qué hora ver a U. de Concepción vs. Deportes Temuco por la Liga de Ascenso.

Universidad de Concepción quiere estirar la lucha del Ascenso. El actual escolta del campeonato de la Primera B recibe a Deportes Temuco.

El Campanil debe vencer al Pije si quiere evitar que Copiapó suba a la Liga de Primera.

A qué hora es el partido de U. de Concepción vs. Deportes Temuco

El partido de U. de Concepción vs. Deportes Temuco es este viernes 24 de octubre, a las 19.30 horas.

Dónde ver a U. de Concepción vs. Deportes Temuco

El partido de U. de Concepción vs. Deportes Temuco se transmite por TNT Sports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.