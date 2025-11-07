Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Colo Colo por la Liga de Primera
Rojos y albos se enfrentan en el estadio Santa Laura peleando por sus propios objetivos.
Uno de los duelos atractivos de este fin de semana es el que mide a Unión Española contra Colo Colo en el estadio Santa Laura.
Los Rojos saldrán con todo a buscar la victoria que les permita mantener la esperanza de mantener la categoría.
Por su lado, el Cacique necesita los tres puntos para mantenerse en la lucha por ingresar a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
A qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo
El partido de Unión Española vs. Colo Colo es este sábado 8 de noviembre, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo
El partido de Unión Española vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
