Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo por la Liga de Primera.

Uno de los duelos atractivos de este fin de semana es el que mide a Unión Española contra Colo Colo en el estadio Santa Laura.

Los Rojos saldrán con todo a buscar la victoria que les permita mantener la esperanza de mantener la categoría.

Por su lado, el Cacique necesita los tres puntos para mantenerse en la lucha por ingresar a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

A qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo

El partido de Unión Española vs. Colo Colo es este sábado 8 de noviembre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo

El partido de Unión Española vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.