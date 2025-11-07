Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Betis por la liga española

El Real Betis de Manuel Pellegrini tiene la chance de mantenerse en los puestos de avanzada de la liga española cuando enfrente a Valencia como forastero por la 12° fecha de la Liga española.

Los verdiblancos buscan meterse con todo en la pelea por los puestos para la próxima Champions League y no quieren desaprovechar la chance, pues se miden contra uno de los colistas de la competencia.

A qué hora es el partido de Valencia vs. Betis

El partido de Valencia vs. Betis es este domingo 9 de noviembre, a las 14.30 horas.

