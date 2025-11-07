Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Betis por la liga española
El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini espera conseguir la victoria sobre el colista para seguir arriba en la clasificación.
El Real Betis de Manuel Pellegrini tiene la chance de mantenerse en los puestos de avanzada de la liga española cuando enfrente a Valencia como forastero por la 12° fecha de la Liga española.
Los verdiblancos buscan meterse con todo en la pelea por los puestos para la próxima Champions League y no quieren desaprovechar la chance, pues se miden contra uno de los colistas de la competencia.
A qué hora es el partido de Valencia vs. Betis
El partido de Valencia vs. Betis es este domingo 9 de noviembre, a las 14.30 horas.
Dónde ver a Sevilla vs. Osasuna
El partido de Sevilla vs. Osasuna se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
