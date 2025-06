DT de Venezuela derrocha confianza: “Matemáticamente, tenemos opciones para ir directo al Mundial”

La selección de Venezuela dio un enorme paso para asegurarse, al menos, el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas. El triunfo de 2-0 sobre Bolivia permitió al equipo sacar una ventaja a los equipos que están en el fondo de la tabla de posiciones, entre ellos el de Chile.

Tras la victoria sobre los altiplánicos, el entrenador de la Vinotinto Fernando Batista destacó el carácter de sus jugadores para llevar adelante el triunfo que sellaron en la primera mitad.

“Si estábamos más finos podríamos haber marcado otro gol, el nervosismo juega en este tipo de partidos. Rescato el carácter del equipo cuando juega. No me gusta cuando el rival nos quita la pelota como pasó en el segundo tiempo. Acá nos hacemos fuertes, era importante ganar y se ganó. Ganamos un partido muy importante, uno que en otro momento no se podía dar ese golpe. Vienen tres finales en las que no puedes fallar. Sabemos lo que queremos desde el primer día, con momentos buenos y malos en todas las eliminatorias”, explicó el DT.

Sobre la preponderancia del triunfo, el transandino afirmó que “hace dos horas este el partido más importante, ahora es el del martes y así todos los partidos. Me pone muy contento por el resultado, por lo que nos estamos jugando. Nos estamos haciendo fuertes de local, los rivales lo saben, juegan los nervios y un montón de cosas. Hoy nos encontramos en un lugar donde también juega la cabeza y el nerviosismo, no podemos cometer errores tontos que nos pueden comprometer con una derrota”.

Y agregó que “somos conscientes de que debemos tener esa tranquilidad de nuestro juego, tenemos transiciones rápidas, estamos donde estamos. Pero todos los días tenemos que mejorar algo. Vos queda tres finales, hablaremos y lo conseguiremos”.

Muy cerca

Pese a la distancia que sacó a los del fondo de la tabla, el equipo venezolano tiene un complicado fixture para el final de la competición. En lo inmediato, el martes visitará a la Celeste, para luego jugar de visita en Argentina y cerrar en casa ante Colombia.

“Contra Uruguay claro que tomaremos recaudos necesarios y ver por dónde entrarles. Es un partido de oficio y carácter. Los muchachos están confiados porque terminado este duelo ya piensan en el siguiente”, afirmó el Bocha.

Asimismo, agregó que “nosotros, matemáticamente, tenemos opciones de ir directo al Mundial. Estamos mentalizados en sacar la mayor cantidad de puntos posibles, acortamos ventaja de ese grupo que se había separado un poco. Después veremos si clasificamos de manera directa o nos toca el repechaje. Mi objetivo no solo poder llegar al Mundial, sino que quiero dejar a muchos jugadores para el futuro, cuando el proceso comenzó llegaron algunos y los hemos tratado de llevar bien en las Eliminatorias”.

