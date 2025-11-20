El agresivo saludo entre Corea del Norte y Japón que sorprende en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

Un incómodo episodio marcó la previa del duelo entre Japón y Corea del Norte por los octavos de final del Mundial Sub 17, disputado en Qatar. Durante el saludo protocolar, los futbolistas norcoreanos sorprendieron a sus rivales al chocar los puños con fuerza excesiva, lo que generó tensión antes del inicio del partido.

La escena, captada por la transmisión oficial, rápidamente llamó la atención por el contraste con el habitual gesto deportivo que antecede cada encuentro. De hecho, al saludar a los árbitros, los nipones lo hicieron de forma normal. Fue al encontrarse con sus rivales que encontraron los puños cerrados y algunos golpes.

El cruce tenía carga simbólica. La relación diplomática entre ambos países arrastra décadas de fricción, un contexto que, esta vez, pareció trasladarse fugazmente a la cancha. Sin embargo, más allá de la agresividad en el saludo, el desarrollo del compromiso mantuvo el tono estrictamente deportivo.

En el partido, Japón y Corea del Norte igualaron 1-1 en el tiempo regular. El conjunto nipón abrió la cuenta y los norcoreanos empataron, sosteniendo un trámite parejo hasta el pitazo final. La definición llegó desde los doce pasos, donde el arquero japonés Shuji Muramatsu se convirtió en la figura de la noche y aseguró el paso a cuartos de final.

Con el triunfo, Japón avanzó para enfrentar a Austria en la siguiente ronda, mientras que Corea del Norte cerró su participación tras un torneo marcado por un estilo disciplinado que llamó la atención en las primeras fases.

Aunque el episodio del saludo no tuvo consecuencias dentro del juego, en las tribunas y redes sociales, quedó instalada la imagen de un saludo.