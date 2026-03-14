El árbitro en medio de la charla: la insólita imagen en el partido entre Chelsea y Newcastle en la Premier League.

El partido entre Chelsea y Newcastle United por la Premier League dejó una escena poco habitual antes de que comenzara el juego en Stamford Bridge.

Cuuando el árbitro Paul Tierney se preparaba para dar el pitazo inicial en el centro del campo, empezó a ser rodeado por jugadores del cuadro blue que se reunían para la charla final previa al encuentro. En pocos segundos, el juez quedó dentro del círculo que formaron los futbolistas del equipo local, justo cuando realizaban su arenga antes del inicio del partido.

La situación generó risas entre algunos jugadores. Uno de ellos fue Cole Palmer, quien incluso abrazó al árbitro mientras el grupo terminaba la breve conversación previa al comienzo del duelo. Tras el momento, Tierney salió del círculo y el partido comenzó con normalidad.