    El Deportivo

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

    El representante nacional concluyó en el puesto 33 en el certamen que se llevó a cabo en Doha. El campeón fue el noruego Magnus Carlsen.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar.

    El Gran Maestro chileno Cristóbal Henríquez finalizó como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido 2025, disputado en Doha, donde se coronó campeón el noruego Magnus Carlsen. El represenante nacional concluyó el torneo en el puesto 33 con ocho puntos, destacándose entre representantes de la región en una competencia con participación de los principales jugadores del circuito internacional.

    El Mundial de Ajedrez Rápido, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), se desarrolló bajo un formato de 15 rondas.

    Carlsen, número uno del ranking mundial, conquistó el título con una actuación sólida que le permitió asegurar su sexta corona en la modalidad. Sumó 10,5 puntos, una unidad más que sus inmediatos perseguidores y retoma el dominio planetario tras no haber ganado en la edición de 2024.

    En esta ocasión dejó atrás un momento de furia para encaminarse al triunfo. El escandinavo reaccionó violentamente tras perder contra el ruso Vladislav Artemjev y golpear una cámara de televisión. Finalmente, logró rehacerse en la recta decisiva.

    Henríquez, de 29 años, representó a Chile como su principal exponente en Qatar. Con ocho unidades, superó a otros competidores latinoamericanos y se ubicó en la primera mitad de la tabla general, una posición destacable.

    Entre los contendores de la zona, también compitió el argentino Faustino Oro, de 12 años, considerado una de las jóvenes promesas del ajedrez mundial. El transandino finalizó con siete puntos, cifra que le permite consolidar su experiencia en torneos de alto nivel pese a su corta edad. Ostenta récords de precocidad, incluidos logros en ratings Elo de diferentes modalidades, y su participación en Doha representa un paso más en su trayectoria internacional.

    El Mundial de Ajedrez Rápido formó parte de una serie de eventos que incluyen también el Campeonato Mundial de Blitz, programado para disputarse inmediatamente después de las partidas rápidas. La modalidad blitz se caracteriza por tiempos aún más reducido.

    Carlsen, además de su título en rápidas, se presenta como uno de los favoritos para la modalidad blitz, en búsqueda de su noveno título mundial en ritmos distintos al clásico. Su historial incluye múltiples coronas tanto en rápidas como en blitz, sumadas a cinco títulos en ajedrez clásico, lo que lo ubica como una de las figuras dominantes de la última década.

    El torneo en Qatar también contó con la participación del campeón mundial clásico, el indio Gukesh Dommaraju, de 19 años. A pesar de su posición entre los mejores del ajedrez clásico, Dommaraju concluyó en el puesto 31 en la modalidad rápida.

    Más sobre:AjedrezPolideportivoMagnus CarlsenMundial de Ajedrez RápidoQatarCristóbal Henríquez

