El Deportivo

El chileno Daniel Cortés se queda con el primer lugar del Maratón de Viña del Mar

La carrera reunió a más de 15 mil corredores en la Quinta Región.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El chileno Daniel Cortés se queda con el primer lugar del Maratón de Viña del Mar.

Más de 15 mil corredores se dieron cita en el Maratón de Viña 2025, una de las competencias más importantes del calendario nacional. La carrera, organizada por Puma y Prokart, reunió a atletas profesionales, amateurs y debutantes.

El evento ofreció distancias de 10K, 21K y 42K en un circuito certificado por World Athletics y con sello carbono neutral, que abarcó sectores del borde costero entre Viña, Reñaca y Concón.

Más de 15 mil corredores participaron en Viña del Mar.

En los 42K, Daniel Cortés se quedó con el primer lugar con un tiempo de 2:16:42, mientras que en la categoría femenina, Mildrey Echavarría cruzó la meta en 2:36:02.

En la distancia de 21K, el podio masculino estuvo liderado por Matías Silva (1:02:05), seguido por Ricardo Rojas (1:02:15) y Mario Rivas (1:04:41). En la categoría femenina, María José Calfilaf se impuso con un registro de 1:13:43, seguida por Johanna Rivas (1:17:51).

“Fue una carrera exigente, pero venía preparado y con muchas ganas de disfrutar”, dijo Ricardo Rojas tras la competencia.

Más allá del nivel competitivo, la edición 2025 del maratón destacó por la amplia participación de corredores amateurs que buscaron superar sus propios límites. La organización contó con nueve puntos de hidratación, dos centros médicos, sistema de alertas de eventos (SAE) y servicio de guardarropa, garantizando la seguridad y el bienestar de los participantes.

