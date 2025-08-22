El Claro Arena bajo la nieve: así amaneció el renovado estadio de la UC

La nieve cubrió al renovado Claro Arena. Las precipitaciones registradas en la noche del jueves y durante la madrugada cubrieron de blanco el renovado estadio de Universidad Católica.

Esta mañana comenzaron a circular algunos videos e imágenes del interior del recinto precordillerano que se prepara para recibir el duelo entre la UC y Unión Española de este sábado.

Foto: Punto Cruzado.

El reconocimiento a la cancha

En la previa del duelo contra los hispanos, Branco Ampuero resaltó la superficie. “Llevamos seis entrenamientos ya, y si bien no es garantía para sacar ventaja, sí en esos pequeños detalles estaremos más cómodos que el rival obviamente, como el bote y la velocidad del balón”, comentó el defensor.

“Esta semana también iremos dos días a entrenar ahí. Para allá apunta el club, queremos sacar la mayor ventaja en nuestra casa. Si antes era de pasto natural y teníamos un alto porcentaje de victorias, esperamos que ahora sea aún mayor”, añadió.

Por su parte, el técnico Daniel Garnero señaló que “Si uno se acostumbra, puede sacar ventaja. El rival siempre tiene una incomodidad. El tema es adaptarnos rápido. En otros equipos he enfrentado a varios clubes con ese césped. Con Paranaense jugamos varias veces seguidas y, si bien en un punto nos acostumbramos, en ese primer toquecito, en la cancha rapidita, nos sacaban una ventaja igual”.

El duelo entre Universidad Católica y Unión Española está programado para este sábado 23 de agosto a partir de las 20.00 horas.