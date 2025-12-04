El cuarto chileno más ganador de la historia: Eduardo Vargas gana inesperado título con Nacional pese a jugar en Audax

Nacional se consagró como campeón del fútbol uruguayo. El Bolso superó a Peñarol, que contó en el arco con Brayan Cortés, gracias a un solitario gol en el tiempo extra. La anotación del nigeriano Christian Ebere en la final de vuelta (2-2 en la ida) terminó por sellar la consagración.

La coronación del Decano significó un duro golpe para el Manya y para el portero chileno, que fue duramente criticado. Ahora, su futuro pareciera estar lejos del club charrúa.

No obstante, también trajo consecuencias para otro futbolista criollo. Pese a que Eduardo Vargas dejó Nacional a mitad de temporada para sumarse a Audax Italiano, el ariete también sumó un nuevo título a su palmarés.

El chileno disputó la primera parte del año en el Bolso, logrando anotar dos goles en diez partidos en el Apertura. También sumó dos encuentros en el Torneo Intermedio. A pesar de su abrupta partida, el delantero sumó minutos con la camiseta del Decano, lo que le valió para formar parte del título.

Un nuevo título para Vargas

De esta forma, Turboman volvió a agrandar su palmarés. El oriundo de Renca consiguió su título número 20 a nivel profesional, consagrándose como el cuarto futbolista nacional con más campeonatos de la historia.

El chileno con más títulos es Arturo Vidal, con 27 coronas. El Rey es seguido por Claudio Bravo, que ostenta 22, pero ya no puede seguir aumentando la cifra tras retirarse en agosto de 2024. El podio lo cierra Alexis Sánchez, con 21 campeonatos. Vargas se encuentra un escalón más abajo con 20 títulos.

El quinto puesto es para Eduardo Vilches, con 18 festejos. Son seguidos por Marcelo Salas, Johnny Herrera, José Pedro Fuenzalida y Benjamín Kuscevic, todos con 16 coronas.