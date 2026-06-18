El drama del hijo de Zidane tras su noche para el olvido ante Argentina

Lionel Messi le anotó un triplete a Luca Zidane en el debut en el Mundial

Lionel Messi tuvo una nueva jornada de ensueño. El astro argentino lideró la victoria de la Albiceleste con un triplete ante Argelia en el debut en el Mundial. Tuvo una actuación realmente notable, en la que quebró múltiples récords. En contraste, en la otra vereda hubo un futbolista que vivió una pesadilla: Luca Zidane.

El hijo de Zinedine Zidane vivió una noche realmente para el olvido. No solo por salir en la fotografía de los tres goles del rosarino, sino porque precisamente cometió graves errores que resaltaron su responsabilidad en las primeras dos dianas del transandino, principalmente en el segundo. Terminaría siendo un duro 3-0 en contra para Argelia.

Su contexto se agrava si se tiene en cuenta que se trató de su debut en una Copa del Mundo. Al mismo tiempo, en las tribunas se encontraba su padre. Zizou decidió asistir al Arrowhead de Kansas para ver a su hijo en vez de ir al MetLife de New Jersey, donde jugó Francia, pero terminó sufriendo al ver los goles que recibió el portero del Granada.

La transmisión oficial captó la reacción del legendario volante galo, con visibles muestras desaprobación. El registro se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Por otra parte, Zidane llegó al encuentro tras haber atravesado por una dura lesión en la previa. El 27 de abril, el arquero de 28 años sufrió una fractura de mandíbula y mentón tras un choque fortuito en un partido ante el Almería.

Fue evacuado en ambulancia e intervenido de urgencia. Luego de semanas de recuperación, regresó a las canchas con una notoria máscara, la misma que utilizó en el duelo ante la Albiceleste dos meses después. No obstante, el día que debía ser una jornada soñada, terminó siendo una pesadilla.

⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026:



Reacción de Zidane viendo a Messi marcarle tres goles a su hijo, Luca Zidane, en el Mundial. pic.twitter.com/IdAnx47thp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 17, 2026

Padre e hijo representando a diferentes nacionalidades

Precisamente la titularidad de Luca significó una particular marca para los Zidane, que se convirtieron en una nueva pareja de padre-hijo que disputó el Mundial defendiendo a diferentes selecciones.

En esta misma Copa del Mundo, Anthony Elanga hizo lo propio al representar a Suecia, a diferencia de Joseph Elanga, exseleccionado camerunés.

Las otras parejas de padre-hijo son las de Mazinho (Brasil) y Thiago Alcantara (España), Vantolra (España) y Vantolra Jr. (México), Vladimir Weiss (Checoslovaquia) y Vladimir Weiss Jr. (Eslovaquia).

En tanto, las de Ricky Mavuba (Zaire) y Rio Mavuba (Francia), Vladimir Vasilj (Croacia) y Nikola Vasilj (Bosnia y Herzegovina), y Jan Kozak (Checoslovaquia) y Jan Kozak Jr. (Eslovaquia) fueron convocados, pero solo uno sumó minutos en su respectivo certamen.