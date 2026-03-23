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    El drama que tuvo que superar una figura del Santiago Wanderers campeón de América antes de la consagración

    Los porteños se consagraron en Ecuador. Alexander Dubó, una de las figuras de la escuadra del equipo de Felipe Salinas, tuvo que superar un complejo momento antes de tocar el cielo continental.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Alexander Dubó, el día en que firmó su primer contrato profesional con Santiago Wanderers (Foto: @wanderersoficial)

    Santiago Wanderers toca el cielo continental. La escuadra Sub 20 del equipo porteño vence en los penales a Flamengo y levanta, por primera vez para el fútbol chileno, la Copa Libertadores a nivel juvenil. El margen para seguir soñando es amplio: la oncena de Felipe Salinas también se ganó el derecho a disputar la Copa Intercontinental.

    Alexander Dubó es una de las figuras del cuadro de Valparaíso. El lateral izquierdo celebra por partida doble: al título que consiguió en Quito se suma la delicada situación personal que sufrió en 2025 que, literalmente, casi le cuesta la vida.

    El drama que tuvo que superar una figura del Santiago Wanderers campeón de América antes de la consagración

    En la antesala del encuentro ante Flamengo, Dubó recordó el duro momento. "El año pasado pasé muchas cosas. Estuve en el hospital en coma dos meses". En su mayor momento de gloria deportiva, no pudo evitar unir ambas situaciones. “Vivir esto es algo único, me emocioné mucho por esto”, amplió.

    La celebración wanderina en Quito.

    Dubó detalló la gravedad del caso. “Me operaron del cráneo. Me abrieron de aquí hasta acá ( lo describió pasando su mano de oreja a oreja). Estuve casi tres meses hospitalizado y después jugar una Libertadores es algo único“, relató el carrilero. Había sufrido una fractura en la cabeza. Estuvo dos meses en coma.

    El primer contrato

    En noviembre, el zurdo firmó su primer contrato profesional con los caturros. “Hoy es un día especial para nuestro canterano Alexander Dubó y su familia, porque tras años de esfuerzo y perseverancia, finalmente el joven talento ha firmado su primer contrato profesional con Santiago Wanderers”, publicó el club, mediante sus plataformas sociales, el 5 de noviembre.

    “Acompañado por sus padres y hermanos, el destacado lateral izquierdo cumplió el sueño de transformarse en jugador profesional bajo el alero del Decano, y desde ya se pone a disposición de nuestro primero equipo”, detallaron los porteños.

    Ese vínculo pone a la entidad que encabeza Reinaldo Sánchez en una posición expectante ante la posibilidad de que, después de la presentación en el certamen juvenil, surjan interesados en

    Más sobre:Santiago WanderersSantiago Wanderers Sub 20Copa LibertadoresCopa Libertadores Sub 20Alexander DubóFelipe SalinasFútbolFútbol Nacional

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