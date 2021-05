El duro castigo que aceptaron 9 de los 12 equipos fundadores de la Superliga de Europa

hace 40 minutos

Los escudos de los nueve equipos fundadores de la Superliga sancionados por la UEFA tras su arrepentimiento.

Según informó la Uefa, los clubes Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter, Manchester United, Manchester City, Milan y Totteham deberán pagar 18 millones de dólares en conjunto para el desarrollo de inferiores y sufrirán una retención del 5% de los premios de una temporada, entro otras medidas. Si insisten en jugar torneos no autorizados por Uefa deberán pagar más de US$ 120 millones. El organismo no estableció aún las penas para Real Madrid, Barcelona y Juventus, aunque anunció que va a “tomar las medidas que considere oportunas”.