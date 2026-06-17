El estreno de Portugal de Cristiano y un partidazo de Inglaterra y Croacia: quién juega este miércoles y quiénes transmiten
El Bicho protagoniza el séptimo día de la cita planetaria.
El Mundial vivirá su séptima jornada y llega el turno de Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo se mide ante República Democrática del Congo.
Más tarde, Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los duelos más esperados. Revisa aquí el calendario.
Portugal vs. RD Congo - 13 horas
El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.
Inglaterra vs. Croacia
El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de Chilevisión, DAZ, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.
Ghana vs. Panamá - 19 horas
El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Toronto Stadium.
Uzbekistán vs. Colombia - 22 horas
El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de Chilevisión, DAZ, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en el estadio Azteca.
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