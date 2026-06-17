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    El estreno de Portugal de Cristiano y un partidazo de Inglaterra y Croacia: quién juega este miércoles y quiénes transmiten

    El Bicho protagoniza el séptimo día de la cita planetaria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El estreno de Portugal de Cristiano y un partidazo de Inglaterra y Croacia: quién juega este miércoles y quiénes transmiten.

    El Mundial vivirá su séptima jornada y llega el turno de Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo se mide ante República Democrática del Congo.

    Más tarde, Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los duelos más esperados. Revisa aquí el calendario.

    Portugal vs. RD Congo - 13 horas

    El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.

    Inglaterra vs. Croacia

    El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de Chilevisión, DAZ, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.

    Ghana vs. Panamá - 19 horas

    El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Toronto Stadium.

    Uzbekistán vs. Colombia - 22 horas

    El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de Chilevisión, DAZ, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en el estadio Azteca.

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