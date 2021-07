El extraño panorama azul: la U ya tiene tiene director deportivo, pero no sabe para cuándo

En Azul Azul asumen la crisis. Los nuevos controladores del club que vendió Carlos Heller intentan abordar el primer conflicto que los golpea de entrada. Lo hacen de manera interna, con reuniones esporádicas. Aún no sacan la voz de manera pública. La eliminación en la Copa Chile, de la mano de Fernández Vial, equipo que milita en la B, pero que hace menos de un mes se preparaba para jugar la Segunda División profesional, revolvió la supuesta calma del equipo que hoy entrena en La Cisterna.

Es que los nuevos directores de Azul Azul confiaban en que Esteban Valencia, el técnico interino, pudiese resistir hasta diciembre. La Copa Chile no aventuraba mayor complejidad, considerando los rivales que aparecerían en las primeras fases. La derrota ante el equipo de la Octava Región, sin embargo, desató un remezón que tiene inquieta a la directiva estudiantil.

Los nuevos inversionistas prefieren guardar silencio. De momento, optan por mantenerse al margen de las críticas. Aseguran que la entrada a la institución resultó más complicada de lo esperada: con un técnico despedido, sin gerente deportivo y con millonarias pérdidas que afrontar. Las primeras decisiones de la concesionaria apuntan a reordenar económicamente a la institución. Los dichos de Pedro Pablo Larraín, cabeza de Sartor, en una entrevista concedida a la página oficial de su empresa, una vez que se cayó el negocio, en octubre de 2020, quedaron en el aire. Aseguró que el fondo de inversiones tenía previsto inyectar US$ 5 millones en la llegada a la institución.

A través de su sitio web, sin embargo, Sartor ha enviado algunos mensajes. Se anunció que la U es el único grande con mujeres en su directorio, luego que se armara la mesa. Además, intentaron diferenciarse de la gestión de Carlos Heller, el presidente saliente. “Según fuentes ligadas al club, la nueva mesa tendrá una fisonomía más cercana a un gobierno corporativo de sociedad anónima y no se inmiscuirá en las decisiones deportivas del día a día, con lo cual buscan diferenciarse de las gestiones anteriores de Carlos Heller y Federico Valdés”, publicaron en su página oficial el pasado 7 de junio.

“Esta semana la mesa tendrá una reunión clave pues deberán conocer materias relevantes como el nuevo perfil del director técnico de la U, donde ya suenan nombres argentinos como Eduardo Domínguez, DT recientemente campeón con Colón Santa Fe, Gustavo Costas, exentrenador de Guaraní y Francisco Meneghini, ex DT de Audax y La Calera”, agregaba el comunicado. Francisco Meneghini, hoy en Unión La Calera, ni siquiera alcanzó a ser entrevistado por la U. Con Eduardo Domínguez tampoco se concretó una cita.

Uno de los grandes problemas para los nuevos dueños es que ya tienen director deportivo, pero no saben para cuándo. Ya tienen el nombre del elegido, pero su arribo genera complicaciones. Luis Roggiero, el ecuatoriano que llevó adelante el plan de Independiente del Valle, elenco que tomó en 2011 y desde la fecha anotó la Copa Sudamericana y la final de la Copa Libertadores, asumirá la vacante que dejó Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg. Su conocimiento de la industria sudamericana asoma como la gran carta para llegar al equipo laico.

Al presidente Cristián Aubert lo conoce en 2013, cuando el actual timonel azul, en su condición de ejecutivo del club, visitó las dependencias de Independiente del Valle, en la previa al duelo entre ambos elencos, por la Copa Sudamericana. Ya sabe que tendrá que debe posicionar a la U en lo más alto de Chile de manera inmediata, en un plazo no mayor a los 12 meses.

El arribo del ecuatoriano a la U frena por ahora los avances en la búsqueda de técnico. Roggiero tiene contrato hasta diciembre con Independiente del Valle y lo respetará para evitar el pago de indemnización. Se intentó apurar su llegada a La Cisterna, pero no hubo caso. Según pudo averiguar El Deportivo, todas las decisiones pasarán por el economista que hoy no tiene su cabeza solamente en la U. No se quieren cometer errores del pasado. “No puede volver a pasar que llega un técnico y a los cuatro meses el nuevo gerente deportivo lo quiere sacar”, dice un directivo de la mesa.

Frente a tal escenario, Esteban Valencia se amarra a su puesto, pese a que se continúa entrevistando. No existe la intención de moverlo por otro técnico que no sea del gusto del nuevo gerente deportivo. Hoy, sin embargo, la caída ante el Vial apura los tiempos. Un nombre que está dando vuelta y que ya trabajó con el ecuatoriano es Pablo Repetto. En relación a los refuerzos, sin embargo, el club no se cierra a la contratación. Por políticas de la institución cada cierto tiempo están reforzando diferentes áreas, según aconseja la secretaría técnica que funciona de manera independiente.

Roggiero, además, debe definir junto al técnico entrante al encargado del fútbol formativo. Esta última área sufrirá cambios radicales pensando en que los nuevos inversionistas del club ven en la venta de jugadores la mayor posibilidad de realizar negocios.

El currículum de Roggiero terminó por convencer a la mesa directiva. En su aval destaca por haber diseñado el equipo que llegó a la final de la Copa Libertados 2016 y obtuvo la Copa Sudamericana 2019. El economista, que arribó al club en 2011, genera interés, pese a que se asume que en los azules se trabaja con otra presión. En la U no hay tiempo para adaptación. En Independiente del Valle, el licenciado en economía compartió con otro de los candidatos a la banca de la U: Pablo Reppeto. El uruguayo, de 47 años, hoy sin club, fue ofrecido a la concesionaria. Sin embargo, aún no se fija una cita para conocer su plan de trabajo.

El plan de Independiente del Valle llegará de la mano de Roggiero al complejo de La Cisterna. Principalmente su trabajo en las fuerzas básicas, en la que el ecuatoriano centra toda su atención para sacar valores que puedan potenciar al primero equipo. De ahí, según él mismo lo ha declarado, parten sus equipos. “El club sigue siendo coherente con la visión y el modelo que en su momento definió. Regresamos a ver permanentemente a nuestro fútbol formativo. Si ahí no tenemos recurso humano que pueda sumar, salimos a buscar jugadores”, decía en una entrevista en 2020.

Roggiero aún no tiene pasajes para Santiago. De momento, a la distancia, y con dobles funciones, pues continúa trabajando en Independiente del Valle, el ecuatoriano planifica el levantamiento de la U.