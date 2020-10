El fixture de la segunda rueda: de inmediato chocan candidatos y el Superclásico será cerca del final

Por fin se conoció el fixture de la segunda rueda del Torneo Nacional 2020. La ANFP dispuso en su web los partidos correspondientes a la segunda parte del campeonato, los que aún no tienen su respectiva programación. Cabe consignar que el fixture no es espejo, lo que quiere decir que los encuentros no van en el mismo orden que en la primera rueda.

Habrá un duelo de candidatos, porque Unión Española recibirá a La Calera. Tanto la U como la UC serán locales, enfrentando a Wanderers y Cobresal, respectivamente. En el caso de Colo Colo, deberá visitar a Palestino.

En la jornada 21 será el clásico universitario, en el Estadio Nacional. Luego, en la fecha 25, Católica recibe a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. Por su parte, el Superclásico del fútbol chileno será en la 31, en el Monumental. El epílogo del certamen está programado para fines de enero.

Fecha 18

U. de Chile - S. Wanderers

La Serena - Huachipato

U. de Concepción - Antofagasta

U. Española - U. La Calera

Iquique - Curicó Unido

U. Católica - Cobresal

Everton - O’Higgins

Palestino - Colo Colo

A. Italiano - Coquimbo Unido