El GPS del desgaste: radiografía a la travesía de la UC en Belo Horizonte y la ruta copera de los chilenos por Sudamérica

Los equipos chilenos tendrán que sortear extenuantes viajes en sus pasos por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: CONMEBOL

La aventura continental de los equipos chilenos en la Copa Libertadores y Sudamericana levantó el telón con un balance agridulce: de los cinco representantes nacionales, solo O’Higgins logró celebrar un triunfo, mientras que Palestino y Coquimbo Unido rescataron empates, y tanto Universidad Católica como Audax Italiano sufrieron caídas en el estreno.

Más allá de la disparidad en los marcadores, existió un denominador común que marcó la pauta en el arranque: la comodidad de casa. De los cinco elencos nacionales en competencia, cuatro ejercieron la localía en territorio nacional y solo el conjunto árabe tuvo que sellar su pasaporte para competir en el extranjero. Es precisamente bajo este escenario donde asoma el desafío más próximo para los clubes de la Liga de Primera. Superada la primera valla, ahora la balanza se invierte y la obligación de ser visitantes en latitudes remotas entra en juego.

El desgaste a raíz de los extensos trayectos a lo largo y ancho del continente preocupa a los cuerpos técnicos, pues se añade una dificultad a la planificación física y la logística que se compagina con el calendario del Campeonato Nacional. Universidad Católica, por ejemplo, aparece como la muestra empírica más cruda de este inconveniente. El elenco de la franja inicia esta semana un periplo de proporciones, con una larga expedición hacia Belo Horizonte para medirse ante Cruzeiro en su primer capítulo de una hoja de ruta asfixiante. Además, en el futuro más cercano aparecen otros traslados a Guayaquil y Buenos Aires, con varias lesiones que han mermado el plantel.

La UC inicia su aventura copera fuera de casa

Tras caer en el Claro Arena a manos de Boca Juniors, la UC quedó frente a la necesidad de tener que recuperar puntaje fuera de sus dominios. El equipo de Daniel Garnero debe sumar en su visita al estadio Mineirao si es que no quiere quedar relegado en el Grupo D de la Copa Libertadores, pues el conjunto de la Raposa ya ganó en el primer partido, en Ecuador, y en el cotejo entre los xeneizes y Barcelona uno de los dos añadirá unidades a su registro.

Sin embargo, para los de la precordillera, el desafío táctico de frenar a Cruzeiro es solo la mitad del problema: la otra reside en los kilómetros de vuelo. El viaje al interior de Brasil inaugura una bitácora de vuelo de consideración, ya que son 7.610 km. totales (contando ida y vuelta desde el aeropuerto de Santiago).

En esa línea, el desgaste es todavía mayor cuando se suman los próximos cotejos que asoman en el calendario. A Guayaquil, que será la visita en la fecha posterior, los cruzados añaden 9.480 km. totales. Luego, a Buenos Aires, en la jornada de cierre del Grupo D, se agregan 2.800 km. totales.

Este extenuante panorama logístico es seguido con lupa y evidente preocupación en San Carlos de Apoquindo. Garnero sabe que el cansancio extra puede afectar en la persecusión a Colo Colo por la cima de la Liga de Primera o también a las participaciones en simúltaneo por la Copa de la Liga y en la Copa Chile. Además, si se tiene en cuenta el estado físico del plantel, las variantes para afrontar la multicompetencia pasan a ser limitadas: Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia sufrieron rotura de ligamentos; mientras Gary Medel, Agustín Farías y Bernardo Cerezo arrastran dolencias musculares.

Periplo por Sudamérica

La programación de la UC es compleja, pero no es la única en el ámbito nacional. Coquimbo Unido, que comparte el Grupo B de la Libertadores con Nacional de Uruguay, Universitario de Deportes y el Tolima, emprenderá vuelo esta semana rumbo a Lima para su primer duelo como forastero. Los piratas, que empataron en el debut ante el Bolso, viajarán 6.652 km. totales hasta la capital peruana. Luego, en las fechas posteriores, se desplazarán hasta Ibagué y Montevideo, recorriendo 8.482 y 2.680 km. totales, respectivamente.

En la Copa Sudamericana, en tanto, también hay varios trayectos de consideración. O’Higgins visitará Sao Paulo, Montevideo (Boston River) y Bogotá (Millonarios). Son 18.760 km. entre los tres países.

Palestino, que ya viajó 2.800 km. a Buenos Aires, en su estreno ante Deportivo Riestra, sumará 4.700 y 2.680 km. totales cuando le toque visitar a Gremio de Porto Alegre y Montevideo City Torque, de forma respectiva.

Por último, Audax Italiano también tiene tres paradas de largo kilometraje: Río de Janeiro para su duelo con Vasco Da Gama, Buenos Aires para medirse a Barracas Central y Asunción para la revancha con Olimpia. Son 14.616 km. totales.

Revisa el detalle de los viajes de cada equipo:

Universidad Católica

a Belo Horizonte: 7.610 km. totales. 8 horas y 40 minutos (total ida y vuelta).

a Guayaquil: 9.480 km. totales. 10 horas y 30 minutos (total ida y vuelta).

a Buenos Aires: 2.800 km. totales. 4 horas (total ida y vuelta).

Coquimbo Unido

a Lima: 6.652 km. totales, 7 horas y 20 minutos (total ida y vuelta).

a Ibagué: 8.482 km. totales. 14 horas estimadas, con escala en Bogotá (total ida y vuelta).

a Montevideo: 2.680 km. totales. 4 horas y 30 minutos (total ida y vuelta).

O’Higgins

a Sao Paulo: 6.580 km. totales, 7 horas y 40 minutos (total ida y vuelta).

a Montevideo: 2.680 km. totales. 4 horas y 30 minutos (total ida y vuelta).

a Bogotá: 9.500 km. totales. 12 horas (total ida y vuelta).

Palestino

a Buenos Aires: 2.800 km. totales. 4 horas (total ida y vuelta).

a Porto Alegre: 4.700 km. totales. 5 horas y 40 minutos (total ida y vuelta).

a Montevideo: 2.680 km. totales. 4 horas y 30 minutos (total ida y vuelta).

Audax Italiano

a Río de Janeiro: 7.416 km. totales. 8 horas (total ida y vuelta).

a Buenos Aires: 2.800 km. totales. 4 horas (total ida y vuelta).

a Asunción: 4.400 km. totales. 5 horas y 10 minutos (total ida y vuelta).