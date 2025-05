El hilarante reproche de la máxima figura del Betis a Manuel Pellegrini

🟢⚪️ Joaquín, sobre lo que está dispuesto a hacer por su @RealBetis, en #ElLarguero



😅 "Se me ha cogido el isquio solo de escucharte..."



😂‼️ "Pellegrini me dijo que no me retirase, pero me dejó 30 partidos en el banquillo el cabrón (risas) Estoy para lo que el Betis necesite" pic.twitter.com/alhVHxpqsp