SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El papelón de Ferrari que involucra a Chile

La cuenta oficial del Cavallino Rampante cometió una confusión que involucra a nuestro país y que se masificó por redes sociales.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Ferrari tuvo una confusión que involucra a Chile. Foto: @ScuderiaFerrari (X).

El Gran Premio de Estados Unidos inició con un accidentado sprint. Max Verstappen se coronó en el Circuito de las Américas luego de que Lando Norris y Oscar Piastri chocaran en el primer giro. El desastre dejó afuera a los dos McLaren, además de Fernando Alonso.

El neerlandés continúa recortándole distancia a los papaya. Está a 55 unidades de Piastri y a 33 de Norris, con 166 por disputar (seis carreras completas y dos sprint más).

El error de Ferrari

Ferrari, como en cada Gran Premio, suele realizar una trivia en sus redes sociales. El objetivo es interactuar con sus seguidores en torno a sus conocimientos sobre los diferentes lugares que acogen las carreras de la Fórmula 1.

En esta oportunidad, era sobre el GP de Estados Unidos, que se realiza en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

300. Es la cantidad de días de sol que Austin disfruta cada año, lo que la convierte en una de las ciudades más soleadas de Estados Unidos”, afirmaron en el perfil oficial del Cavallino Rampante, en uno de los datos que se entregó sobre la ciudad.

Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, la cuenta de Ferrari se equivocó. La información fue escrita sobre la bandera de Chile en vez de la del estado de Texas.

Ambas tienen una evidente similitud entre sí. De hecho, la confusión entre ambas ha sido algo común, especialmente en redes sociales. Incluso, en 2017, el gobierno de Texas presentó un proyecto para terminar con las equivocaciones.

En ese entonces, el diputado Tom Oliverson presentó una resolución en el parlamento estatal para “llamar la atención” a quienes usen de manera equivocada las banderas en redes sociales.

Esto ocurría principalmente por residentes de Texas, que utilizaban la bandera de Chile para referirse a su estado. “No hay un emoji que representa la bandera del estado de Texas y la gente aquí a menudo utiliza la de la República de Chile, lo que no es correcto”, afirmó a BCC Mundo.

“Decidimos que necesitábamos llamarles la atención. Las dos banderas son diferentes y representan distintas cosas, por ello esto es una especie de aviso de que nadie puede sustituir una con la otra”, añadió el legislador.

Los orígenes

La bandera actual de Chile tiene como origen el año 1817. “Las principales interpretaciones del uso de los colores de la bandera atribuirían al azul la representación de los cielos y el océano Pacífico, al blanco las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes, y al rojo la sangre vertida por los héroes nacionales en la lucha por la independencia. A su vez, la estrella simbolizaría los tres poderes del Estado chileno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que velan por la integridad de la nación —otras interpretaciones indicarían que la estrella única es una referencia al Estado unitario, a diferencia de, por ejemplo, las múltiples estrellas de la bandera de los Estados Unidos que representan el Estado federal—. Sin embargo, considerando los versos del Canto XXI del poema épico La Araucana (1569), los colores de la actual bandera chilena se remontarían a las bandas tricolores utilizadas por los toquis mapuches durante la Guerra de Arauco contra la Conquista española,​ mientras que la estrella representaría la ‘estrella de Arauco’, según Bernardo O’Higgins“, describe el sitio web oficial del Gobierno.

“La ‘bandera de la estrella solitaria’ tiene una gran historia, empezando con su adopción (…) en 1839 y como nuestra bandera nunca podría representar plenamente a Chile, tampoco la bandera chilena puede inspirar los sentimientos de orgullo y pasión que existen en el corazón de un verdadero texano”, señaló, en tanto, la resolución de Oliverson de ese entonces.

Más sobre:Fórmula 1F1AutomovilismoMotorsportGran Premio de Estados UnidosSprintFerrariChileTexas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego

Robo en el Louvre: ladrones sustraen joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia en solo siete minutos

Incautan más de 1.000 cajas que contenían cartones de cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Hay tres detenidos: desbaratan clan familiar dedicado al tráfico de droga en Renca

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

Incautan más de 1.000 cajas que contenían cartones de cigarros de contrabando en Alto Hospicio

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

La metamorfosis de Silicon Valley
Negocios

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Paula Benavides, del CFA: “Vemos un espacio fiscal reducido para que un próximo gobierno implemente sus prioridades programáticas”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego
Mundo

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego

Robo en el Louvre: ladrones sustraen joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia en solo siete minutos

El cara a cara de los candidatos al histórico balotaje en Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca