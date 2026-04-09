    El plantel de la UC intenta dar vuelta la página tras la caída ante Boca en la Libertadores: “La diferencia fue solo un gol”

    El cuadro estudiantil visita a Audax Italiano este fin de semana. Luego debe viajar a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El plantel de la UC intenta dar vuelta la página tras la caída ante Boca en la Libertadores: “La diferencia fue solo un gol”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La UC mira hacia adelante. Tras caer ante Boca Juniors en el debut en la Copa Libertadores, el equipo de Daniel Garnero busca dejar atrás la caída y concentrarse en sus próximos desafíos. Incluso en el plantel apuntan a que el duelo ante los xeneizes, en su análisis, fue equilibrado.

    “Fue un partido parejo, la diferencia de goles fue solo una y en verdad pasamos la página. Se hicieron cosas buenas, nosotros nos seguimos preparando para los siguientes partidos. Ahora viene Audax, pero también vamos a seguir aprendiendo y resolviendo. Vamos a ir a buscar esos tres puntos”, señaló Nicolás L’Huillier.

    “Lo que siempre vamos a querer es ganar. Son muchos partidos, pueden haber rotaciones pero los jugadores estamos 100% preparados y cuando toque, vamos a rendir”, añadió.

    L'Huillier ha jugado como lateral izquierdo, pero su formación fue de central. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El defensor de 21 años, que ha sumado sus primeros partidos con Universidad Católica en esta temporada luego de un préstamo en Deportes Concepción, valora el recibimiento que tuvo por parte del plantel. “Está Cimbi (Cristián Cuevas), Euge (Eugenio Mena), que son tremendos jugadores. Siempre intento aprender de ellos e intento ser una opción, trabajar todos los días, estar preparado y cuando me toque, rendir bien”, dijo.

    En esa línea, el zaguero habló de sus funciones. Ha actuado como lateral, pese a que su formación fue como central. “No solamente me pasa a mi, también a otros compañeros que los ponen en una posición y después en otra. Intentamos aprender de otras posiciones. Hice todas mis inferiores de central y si el profe (Daniel Garnero) o las circunstancias del partido genera que tenga que jugar de central, lo voy a hacer igual, lo importante es estar ahí, demostrar que estoy preparado y quiero jugar”, apuntó.

    Finalmente, L’Huillier habló de su adaptación al primer equipo estudiantil. “Estoy muy feliz, contento por estar aquí. Recién llevo dos partidos de titular y queda mucho camino, lo valoro mucho”, cerró.

