El reemplazo de Maxi Romero: O’Higgins anuncia a Thiago Vecino como su centrodelantero para la Copa Libertadores

El mercado de fichajes del fútbol chileno suma un nombre al listado. Thiago Vecino, centrodelantero charrúa que es recordado por su paso en 2024 por Huachipato, se convirtió en nueva incorporación de O’Higgins de Rancagua para la temporada entrante.

“Refuerzo 100% celeste. El delantero uruguayo Thiago Vecino se integra al Plantel Profesional de O’Higgins de Rancagua y vestirá la Celeste durante toda la temporada 2026 ¡Bienvenido, Thiago! Mucho éxito en el Capo de Provincia“, publicó el cuadro rancagüino en sus cuentas oficiales.

El atacante oriundo de Montevideo llega al estadio El Teniente tras su reciente experiencia en el fútbol de Rusia. Con la camiseta del FC Pari Nizhniy Novgorod disputó 22 partidos, distribuidos en 694 minutos totales, en los que marcó apenas dos goles.

Sin embargo, su etapa más recordada fue en los pastos criollos. Durante su estadía con el conjunto acerero, Vecino participó de 14 compromisos y se inscribió con siete anotaciones, siendo este el mejor promedio goleador de su carrera.

Para esta campaña, el uruguayo carga con la responsabilidad de suplir la vacante que dejó el argentino Maximiliano Romero, quien también anotó siete goles (en 13 duelos) y que, gracias a ese registro, pudo partir rumbo a Colo Colo. De igual forma, Vecino comandará la delantera celeste en la Copa Libertadores, donde el Capo de Provincia enfrentará a Bahía de Brasil en la fase 2.