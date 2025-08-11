Curicó Unido rescató un heroico empate ante Deportes Concepción. Con nueve hombres, los dirigidos por Emiliano Astorga se las ingeniaron para soportar los embates de los lilas, que buscaban el gol que se tradujera en un triunfo que los acercara a la parte alta de la tabla de la Primera B.

Los torteros se sobrepusieron a un ambiente adverso. Unas diez mil personas llegaron a acompañar a los penquistas en el estadio Ester Roa Rebolledo. Un número mucho más reducido llegó hasta la ciudad penquista para respaldar al equipo de la banda sangre.

El ‘salvavidas’ de Curicó Unido a los hinchas que lo acompañaron al empate ante Deportes Concepción

De los hinchas curicanos que llegaron hasta la región del Biobío, hubo un grupo que sufrió un percance. “Luego de finalizado el encuentro entre Deportes Concepción y nuestro querido Curicó Unido, un minibús que trasladaba a parte de nuestra hinchada (no eran parte de la Comisión Espontánea) sufrió un desperfecto mecánico a la salida de Concepción, lo que hizo imposible el retorno de este grupo de personas”, describe la organización.

La situación se tornó peligrosa. “Tras varias horas expuestos al riesgo de un accidente al borde de una autopista y (a) bajas temperaturas, nuestro presidente, Julio Ode Reyes, en coordinación con Jorge Contreras y Mario Lucero, en una rápida y eficaz acción, gestionaron y contrataron con mucha prestancia un bus salón cama de estándares internacionales (de esos que trasladan planteles de fútbol profesional) en la ciudad penquista que trajera de vuelta a nuestra gente”, explica un comunicado.

El gesto de Curicó Unido con sus hinchas.

El gesto es valorado por los aficionados. “Consideramos importante destacar las cosas positivas que rodean a nuestra institución y no quedarnos siempre en las situaciones adversas, lo que claramente demuestra la preocupación y compromiso de todos los actores que forman parte de Curicó Unido”, destacan.

“Creemos importante agradecer públicamente el gesto realizado por estas personas, integrantes de nuestro club, el de su gente, indudablemente”, concluyen.