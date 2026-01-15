El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

Matías Sepúlveda y Universidad de Chile separan sus caminos. El zurdo dejará la U para iniciar su primera experiencia en el extranjero. Partirá a Lanús, tal como adelantó El Deportivo.

El carrilero escribió un sentido mensaje para despedirse del conjunto azul: “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida”, comenzó señalando en un texto publicado en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”, continuó el también volante.

Sepúlveda se despidió de todos los estamentos de la U: “A mis compañeros, cuerpo técnico, área medica y todos los funcionarios que son fundamental para que funcione el club (coordinadores, ti@s de cocina, guardias, cancheros, utileros)”, indicó.

“Y a la institución Universidad de Chile, gracias por la confianza, el respeto y la oportunidad de ser parte de este club tan grande. Me voy con el orgullo de haberlo dado todo y con recuerdos que atesoraré para siempre. La U es y será siempre parte de mi vida. Gracias por tanto”, cerró el polifuncional jugador.

Una salida sensible

Sepúlveda, de 26 años, tenía contrato vigente con los azules hasta diciembre de este año. Sin embargo, el creciente interés de Lanús por el ‘Tucu’, debido a su gran rendimiento, terminó por materializarse con su fichaje.

El zurdo llegó a la U en 2024, luego de su paso por Audax Italiano y su debut en O’Higgins. Desde entonces se integró de manera estable a la rotación del primer equipo. Su proceso en el club incluyó un aumento progresivo de participación. En la última temporada logró consolidarse en funciones de carrilero tras la salida de Marcelo Morales.

Su versatilidad y grandes actuaciones llamaron la atención del actual campeón de la Copa Sudamericana, que lo vio en vivo en la semifinal del certamen, donde se impuso ante la U en un polémico partido de vuelta. Pese a consolidarse como carrilero, también se desempeñó como lateral, además de haber jugado como volante hasta su irrupción en la U.

En total, el jugador alcanzó 75 partidos oficiales con la camiseta azul. En ese periodo anotó ocho goles y entregó 10 asistencias. La mayor parte de estos registros corresponde a la temporada 2025. Solo en el último año participó en 42 encuentros y aportó cinco dianas y ocho habilitaciones.

La partida del Tucu se da en paralelo a las gestiones por incorporaciones que ya se estaban desarrollando para reforzar otras zonas del equipo. Además, se da luego de un fichaje fallido por el Vitória de Brasil, a mediados del curso pasado.

Sin Sepúlveda, el cuerpo técnico que lidera Francisco Meneghini tendrá que reordenar el esquema que tenía en mente. El técnico, apenas firmó en la U, le pidió a Manuel Mayo, el gerente deportivo, buscar un arquero que peleara la posición con Gabriel Castellón. Además, solicitó un extremo, un volante y dos delanteros. Ya llegaron Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Por ahora, Felipe Salomoni toma fuerza para quedarse con el puesto de lateral izquierdo, a la espera de alguna nueva incorporación. Sin embargo, en la U también hay consideración con Bianneider Tamayo, joven central venezolano que también supo desempeñarse como lateral en su préstamo en Unión Española. Además, el juvenil Diego Vargas es bien considerado para ser opción en la banda, donde sumaría minutos como Sub 21.