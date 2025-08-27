El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Betis no logra despegar en la liga española. El equipo mostró dos caras completamente opuestas en su visita a Celta de Vigo. Evidente irregularidad que le permitió llevarse un esforzado empate 1-1 en tierras gallegas.

“Lo dije tras el empate que conseguimos en Elche, suma un punto como visitante siempre es bueno, en ese sentido, esto es algo positivo. Hicimos un gran primer tiempo, tuvimos la pelota y estuvimos gran parte del tiempo en campo contrario. Marcamos un gol y tuvimos un par de ocasiones para aumentar las cifras”, comenzó el análisis de Manuel Pellegrini, consumada la igualdad en el partido adelantado de la sexta fecha.

En la misma línea, el Ingeniero reconoció que su escuadra se vio muy mal en la segunda parte. Los gallegos lograron empatar temprano, mientras que los andaluces no consiguieron retomar el control del duelo.

“En la segunda parte, sentimos mucho el gol tempranero del rival. Lamentablemente, no nos pudimos generar ocasiones y cedimos la posesión a ellos. Llegamos muy poco, por eso el empate es justo, porque el encuentro fue un tiempo para cada uno”, explicó el técnico chileno.

Asimismo, agregó que “no fue un poco peor, derechamente, salimos muy mal en el segundo tiempo, porque habíamos jugado bien. Sentimos mucho el gol de ellos, además que Celta de Vigo es un gran equipo… no podíamos dominar todo el partido y, en el tiempo complementario, prácticamente no llegamos a portería”.

Pese a que el DT movió la pizarra para contrarrestar el juego de los vigueses, los cierto es que no pudo conseguir el “volumen ofensivo” para lograr la victoria, de acuerdo con el propio relato del santiaguino.

“Aitor Ruibal salió por lesión y el ingreso del juvenil Pablo García nos dio algo más, porque entró con otra dinámica. Los ingresos de Cédric Bakambu y Chimy Ávila no lograron darnos ese volumen ofensivo para ganar el partido”, aseguró Pellegrini.

LEE TAMBIÉN