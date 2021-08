El show deberá esperar: la exhibición entre Marcelo Ríos y Nick Kyrgios se posterga hasta nuevo aviso

Las conversaciones venían desde fines del año pasado para realizar una exhibición muy llamativa entre Marcelo Ríos y el australiano Nick Kyrgios. El espectáculo en sí prometía mucho y ambos dieron el sí para coincidir en una cancha. “Kyrgios dice que va. Al principio estaba medio complicado por el coronavirus, pero por lo que he hablado con los tipos que están organizando esto, la exhibición va. Va porque la gente va a estar vacunada, van a poder llenar la mitad del estadio y porque Kyrgios está dispuesto a ir. Sería el 20 de septiembre en el Movistar Arena. Les dije que me tienen que avisar con tiempo, porque tengo que entrenar mínimo dos meses”, comentaba el exnúmero uno del mundo a El Deportivo en mayo pasado. Sin embargo, estos planes deberán esperar.

A pesar del entusiasmo inicial, el gran problema para los organizadores está en el aforo, ya que hasta ahora las capacidades son bastante menores al 50%. De hecho, en los estadios de fútbol, que son al aire libre, a diferencia del recinto de calle Beauchef, el público permitido en Fase 3 es de un 12,5%, mientras que para Fase 4, es de un 25%. Por lo tanto, tampoco sería rentable para la productora a cargo llevar a cabo el espectáculo con menos de 3 mil personas.

Conocedores de la situación afirman que buscarán reagendar el evento para comienzos del próximo año o cuando las restricciones sanitarias permitan una mayor cantidad de público. Ambos deportistas estaban ilusionados con poder encontrarse. “Encuentro que es un showman que atrae a mucha gente y en Chile puede ser muy divertido. Hay que dejar en claro que es una exhibición. Van a ver a Kyrgios y me van a ver a mí, van a ver jugadas, van a ver cosas entretenidas. Me voy a preparar, porque no quiero hacer el loco. Me han hablado muy bien de él. Yo siempre he dicho que es un payaso en la cancha, pero un payaso de buena manera. Es un tipo que deja cada cosa, pero entretiene al tenis”, añadía el zurdo en aquella entrevista.

Mientras que el oceánico había manifestado al medio Séptimo Game su ilusión de enfrentar al Chino. “Obviamente Ríos es de los más talentosos de la historia del tenis. Estoy muy emocionado, llegaron con esta propuesta de hacer la exhibición, y es genial poder jugar contra una leyenda del deporte, y en su ciudad natal”, expresó. “Nunca he estado en Chile antes, así que no sé qué esperar, pero va a ser muy divertido. Ojalá el estadio pueda estar lleno. Vamos a dar un gran espectáculo, va a ser genial. Seguramente va a ser uno de los últimos eventos que juegue antes de volver a casa, así que lo aprovecharé al máximo”, añadió, durante Wimbledon.