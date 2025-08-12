SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El Team Chile hace historia en el remo y suma seis medallas de oro en los Panamericanos Junior

La delegación nacional ha tenido un exitoso paso por Asunción 2025.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El Team Chile hace historia en el remo y suma seis medallas de oro en los Panamericanos Junior. Oscar Munoz Badilla

La delegación chilena de remo tuvo una jornada dorada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con un balance de dos medallas de oro y una de plata, consolidando su protagonismo y elevando a nueve el total de preseas del país en la cita juvenil.

La actividad comenzó temprano con la participación de Vicente De Jong en el Un Par de Remos Cortos Masculino. El oriundo de Panguipulli disputó el segundo heat clasificatorio y aseguró su paso a la final A tras terminar en el segundo lugar con un tiempo de 7:22.64. El remero nacional buscará este miércoles una nueva medalla para el Team Chile.

El primer podio del día llegó en el Doble Par de Remos Cortos Femenino. Antonia Liewald y Felipa Rosas protagonizaron una regata ajustada frente al bote brasileño de Lara Pizarro y Jennifer De. Las chilenas marcaron 7:12.59, apenas 1.42 segundos detrás de las ganadoras, quedándose con la plata panamericana. El tercer lugar fue para el binomio canadiense integrado por Jalyn Mowry y Tess Friar.

Luego, la revancha no tardó en llegar. En el Dos Remos sin Timonel Femenino, Camila Cofré y Emilia Liewald dominaron de principio a fin. El bote chileno impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales, cerrando la final con un registro de 7:21.23. Paraguay se quedó con la plata (7:27.71) y Canadá con el bronce (7:34.63).

La última alegría de la jornada se vivió en la prueba reina del Ocho con Timonel Femenino. Amanda Araneda, Camila Cofré, Emilia Liewald, Felipa Rosas, Emilia Rosas, Emily Serandour, Antonia Pichott, Antonia Liewald y la timonel Josefa Ceballos firmaron una regata impecable. Pese a la presión del bote canadiense, las chilenas mantuvieron la delantera y aceleraron en los metros finales para detener el cronómetro en 6:23.73. Canadá fue plata con 6:27.64 y Brasil completó el podio con 6:36.59.

El desempeño del remo nacional en Asunción ratifica el buen momento que atraviesa la disciplina en los últimos años. Ahora, se han convertido en el principal motor del medallero nacional en estos Panamericanos Junior.

Lee también:

Más sobre:RemoPolideportivoJuegos PanamericanosPanamericanos JuniorAsunción 2025Team Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Marcel confirma que hay sumarios cerrados por mal uso de licencias: apunta a que algunos eran casos “triviales”

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

Frente Amplio no vetará candidatura de Sharp y libera uno de los nudos de la negociación parlamentaria

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria
Chile

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”
Negocios

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”

Startup de inteligencia artificial ofrece US$ 34.500 millones a Google por el navegador Chrome

Gigante belga lanza OPA para concretar la compra de Cementos Bío Bío

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

El plan piloto que alista la UC para no fallar en la inauguración del Claro Arena

Dimitrov le da una mano a Alejandro Tabilo y lo mete en el cuadro principal del US Open

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya
Cultura y entretención

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

De Lionel Richie a Ricky Martin: estos son todos los conciertos en el nuevo Claro Arena de la UC

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro
Mundo

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro

Tres personas detenidas por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Administración de Trump acusa a la Universidad George Washington de violar la ley por no atajar el antisemitismo

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi
Paula

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales