El Team Chile hace historia en el remo y suma seis medallas de oro en los Panamericanos Junior.

La delegación chilena de remo tuvo una jornada dorada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con un balance de dos medallas de oro y una de plata, consolidando su protagonismo y elevando a nueve el total de preseas del país en la cita juvenil.

La actividad comenzó temprano con la participación de Vicente De Jong en el Un Par de Remos Cortos Masculino. El oriundo de Panguipulli disputó el segundo heat clasificatorio y aseguró su paso a la final A tras terminar en el segundo lugar con un tiempo de 7:22.64. El remero nacional buscará este miércoles una nueva medalla para el Team Chile.

El primer podio del día llegó en el Doble Par de Remos Cortos Femenino. Antonia Liewald y Felipa Rosas protagonizaron una regata ajustada frente al bote brasileño de Lara Pizarro y Jennifer De. Las chilenas marcaron 7:12.59, apenas 1.42 segundos detrás de las ganadoras, quedándose con la plata panamericana. El tercer lugar fue para el binomio canadiense integrado por Jalyn Mowry y Tess Friar.

Luego, la revancha no tardó en llegar. En el Dos Remos sin Timonel Femenino, Camila Cofré y Emilia Liewald dominaron de principio a fin. El bote chileno impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales, cerrando la final con un registro de 7:21.23. Paraguay se quedó con la plata (7:27.71) y Canadá con el bronce (7:34.63).

La última alegría de la jornada se vivió en la prueba reina del Ocho con Timonel Femenino. Amanda Araneda, Camila Cofré, Emilia Liewald, Felipa Rosas, Emilia Rosas, Emily Serandour, Antonia Pichott, Antonia Liewald y la timonel Josefa Ceballos firmaron una regata impecable. Pese a la presión del bote canadiense, las chilenas mantuvieron la delantera y aceleraron en los metros finales para detener el cronómetro en 6:23.73. Canadá fue plata con 6:27.64 y Brasil completó el podio con 6:36.59.

El desempeño del remo nacional en Asunción ratifica el buen momento que atraviesa la disciplina en los últimos años. Ahora, se han convertido en el principal motor del medallero nacional en estos Panamericanos Junior.