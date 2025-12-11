Emiliano Vecchio llama a Jorge Segovia para liderar la Operación Retorno de Unión Española

Hace una semana y media Unión Española selló el segundo descenso de su historia, en una tarde de lágrimas y gritos contra la dirigencia en el estadio Santa Laura. Los hispanos tuvieron un mal año, el que comenzaron bajo la dirección técnica de José Luis Sierra, luego continuaron con Miguel Ramírez y terminaron con el interino Gonzalo Villagra. Ya finalizadas las 30 fechas de la Liga de Primera 2025, acabaron últimos con 21 puntos, apenas seis triunfos en todo el año y una diferencia de gol de -25.

Jorge Segovia, propietario del club de Independencia, sacó la voz ante este duro golpe: “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores… No voy a hacerlo”.

“Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A”, cerró, en un posteo escrito en la red social X.

La llamada de Vecchio

A pesar de este difícil momento, algunos históricos del club se han ofrecido para volver. Uno de ellos fue Emiliano Vecchio, recordado volante creativo que arribó en 2012 a Santa Laura y que jugó en dos periodos por la institución.

Según supo El Deportivo, el Topo tomó el teléfono y llamó a Jorge Segovia para formar parte del plantel 2026 que disputará la Primera B, y tendrá la misión de conseguir el retorno a Primera División.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El futbolista de 37 años tiene la intención de ser uno de los que lideren este nuevo proceso en los hispanos. Cabe destacar que este 2025 lo jugó en Regatas, elenco amateur de Argentina.

Días antes, cuando se consumó el descenso de los Rojos, Vecchio fue uno de los primeros en mostrar su interés para retornar. “Estamos siempre a disposición para ayudar y para devolver a Unión Española donde se merece. Estaremos por Chile y si Dios quiere, el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española”, dijo el ex Colo Colo y Rosario Central.

Aunque el argentino no fue el único en dar muestras de querer estar otra vez Santa Laura, con el club en la Primera B. Patricio Rubio, campeón en 2013, pese a que no fue tan claro, dio a entender algo parecido: “Cuando estaba comenzado y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza. Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano”, escribió en Instagram.

Dos pasos y una salida polémica

Emiliano Vecchio tuvo dos estadías en Unión Española. La primera fue en 2012, cuando llegó desde Defensores de Belgrano de Argentina y brilló con la camiseta hispana. Fue subcampeón en el segundo semestre de ese año y para la siguiente temporada partió a Colo Colo.

Su segundo paso por Independencia no fue tan dulce. Luego de su salida de Racing, en 2024 otra vez se puso la insignia hispana en el pecho, en donde alcanzó a jugar 22 partidos. Sin embargo, también se recuerdan ese año sus palabras contra la dirigencia.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

“Yo la pasé súper mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron. Me prometieron un auto para moverme, no me lo dieron. También pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo”, declaró en esa oportunidad.

A pesar de estas polémicas, Vecchio quiere volver y podría escribir su tercer capítulo en Santa Laura, aunque esta vez en un contexto diferente, lejos de las luces de la Primera División.