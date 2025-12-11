VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio llama a Jorge Segovia para liderar la Operación Retorno de Unión Española

    El volante de 37 años está interesado en volver al club en la Primera B. De concretarse, sería la tercera vez que defiende la camiseta hispana.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hace una semana y media Unión Española selló el segundo descenso de su historia, en una tarde de lágrimas y gritos contra la dirigencia en el estadio Santa Laura. Los hispanos tuvieron un mal año, el que comenzaron bajo la dirección técnica de José Luis Sierra, luego continuaron con Miguel Ramírez y terminaron con el interino Gonzalo Villagra. Ya finalizadas las 30 fechas de la Liga de Primera 2025, acabaron últimos con 21 puntos, apenas seis triunfos en todo el año y una diferencia de gol de -25.

    Jorge Segovia, propietario del club de Independencia, sacó la voz ante este duro golpe: “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores… No voy a hacerlo”.

    “Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A”, cerró, en un posteo escrito en la red social X.

    La llamada de Vecchio

    A pesar de este difícil momento, algunos históricos del club se han ofrecido para volver. Uno de ellos fue Emiliano Vecchio, recordado volante creativo que arribó en 2012 a Santa Laura y que jugó en dos periodos por la institución.

    Según supo El Deportivo, el Topo tomó el teléfono y llamó a Jorge Segovia para formar parte del plantel 2026 que disputará la Primera B, y tendrá la misión de conseguir el retorno a Primera División.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El futbolista de 37 años tiene la intención de ser uno de los que lideren este nuevo proceso en los hispanos. Cabe destacar que este 2025 lo jugó en Regatas, elenco amateur de Argentina.

    Días antes, cuando se consumó el descenso de los Rojos, Vecchio fue uno de los primeros en mostrar su interés para retornar. “Estamos siempre a disposición para ayudar y para devolver a Unión Española donde se merece. Estaremos por Chile y si Dios quiere, el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española”, dijo el ex Colo Colo y Rosario Central.

    Aunque el argentino no fue el único en dar muestras de querer estar otra vez Santa Laura, con el club en la Primera B. Patricio Rubio, campeón en 2013, pese a que no fue tan claro, dio a entender algo parecido: “Cuando estaba comenzado y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza. Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano”, escribió en Instagram.

    Dos pasos y una salida polémica

    Emiliano Vecchio tuvo dos estadías en Unión Española. La primera fue en 2012, cuando llegó desde Defensores de Belgrano de Argentina y brilló con la camiseta hispana. Fue subcampeón en el segundo semestre de ese año y para la siguiente temporada partió a Colo Colo.

    Su segundo paso por Independencia no fue tan dulce. Luego de su salida de Racing, en 2024 otra vez se puso la insignia hispana en el pecho, en donde alcanzó a jugar 22 partidos. Sin embargo, también se recuerdan ese año sus palabras contra la dirigencia.

    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    “Yo la pasé súper mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron. Me prometieron un auto para moverme, no me lo dieron. También pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo”, declaró en esa oportunidad.

    A pesar de estas polémicas, Vecchio quiere volver y podría escribir su tercer capítulo en Santa Laura, aunque esta vez en un contexto diferente, lejos de las luces de la Primera División.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUnión EspañolaEmiliano VecchioJorge Segovia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Lo más leído

    1.
    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    2.
    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    3.
    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    4.
    IND cancela recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    IND cancela recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio
    Chile

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía
    Negocios

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    ¿La mejor Dipres de la historia?

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela
    Tendencias

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores
    El Deportivo

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron
    Cultura y entretención

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México
    Mundo

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio