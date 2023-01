En Colo Colo se resignan a la partida de Juan Martín Lucero y se enfocan en los refuerzos: “Llegarán jugadores del mismo nivel”

Durante esta tarde, y una vez culminada una nueva práctica de los albos en tierras argentinas, algunos de las incorporaciones de Colo Colo hablaron frente a los micrófonos. Uno de ellos fue el atacante Matías Moya, quien describió los trabajos físicos que se están desarrollando desde el cuerpo técnico y manifestó su agrado por la intensidad que se le exige al plantel del Cacique. Además, reconoció la difícil tarea de cara a ser titular a lo largo del año.

En relación a las primeras impresiones del grupo en Argentina, Matías Moya expresó que “hay un grupo de jugadores de primer nivel, sé que tendré que pelear el puesto, pero donde me toque voy a apoyar e ir siempre para adelante”, declaró ante los medios.

De igual manera, agregó que la clase de futbolistas albos han ayudado a que logre insertarse de buena manera en el elenco de Macul. “Me siento cada vez mejor, muy feliz de pertenecer al equipo, desde el primer día me hicieron sentir como uno más. Estoy trabajando duro, hay mucha intensidad y estoy contento por eso”, enfatizó el delantero.

Además, adelante que la tarea no será fácil para ganar un puesto en la oncena titular. “Trabajaré duro, el doble. Si me toca entrar del arranque, bienvenido sea, y si me toca entrar desde el banco, también aportar y ser una alternativa más para el técnico”, aseguró.

Otros de los que habló para la prensa fue el lateral Colocolino, Eric Wiemberg, quien argumentó lo el buen nivel del equipo y la manera que se siguen preparando a puertas de un nuevo certamen tanto nacional como internacional. “El grupo está fuerte, está agarrando un mayor nivel y nos estamos acoplando a las ideas que busca plasmar el técnico. La base está, pero los nuevos deben acompañar la propuesta y fortalecer desde donde les toque”, describió el ex calerano.

Bajo esta línea, y al igual otros compañeros, también tuvo palabras ante la posible salida de su compañero Juan Martín Lucero, quien manifiesta que no compartió mucho con el goleador albo para opinar al respecto, pero sí concuerda con las declaraciones del mediocampista Esteban Pavez, donde manifiesta que el equipo debe “seguir”.

Otro que se refirió al complicado presente de Lucero fue el defensor Ramiro González, el cual reconoció que se han ido jugadores importantes y que está sería una más que se suma a lista. “Debemos tener en cuenta la partida de jugadores importantes del plantel, como lo podría ser Juan Martín, pero también estoy seguro que llegarán jugadores del mismo nivel futbolístico. De momento, los que están acá, deben preocuparse por llegar en el mejor momento y competir, porque a Colo Colo se le exige”, indicó la reciente incorporación.

En cuanto a lo futbolístico, Colo Colo ya se pone a punto para los que serán sus primeros encuentros de su pretemporada. Primeramente, el cruce que se le aproxima en el calendario es frente a Racing de Avellaneda el próximo 7 de enero, para luego continuar con el amistoso ante Everton. Este último partido tiene por finalidad recaudar fondos para los damnificados por el incendio en Viña del Mar. Destacar que, en la planificación de verano, existían tres enfrentamientos, sin embargo, el partido contra Independiente de Avellaneda que estaba pactado para el 18 del presente mes fue cancelado.