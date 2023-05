En Colombia anticipan una posible salida en Colo Colo: “Estuve hablando con Fabián Castillo y me comentó que le gustaría regresar”

Se viene un receso en el fútbol chileno y Colo Colo no descansará. En los albos deben tomar decisiones trascendentales de cara a la segunda mitad de la temporada. Se realizará un balance y el mercado de pases será clave para afrontar el semestre.

A esto se le suma el regreso de Emiliano Amor a la zaga. El defensor no fue inscrito en la primera parte del año, pero ya está en condiciones de sumarse al plantel. Pero no todo son buenas noticias, pues el retorno del argentino obligará a liberar un cupo de extranjero. En ese sentido, los candidatos para emigrar son varios.

Uno de los mayores apuntados es Fabián Castillo. El colombiano fue pedido expresamente por Gustavo Quinteros, que lo conocía desde su paso por el balompié mexicano. Sin embargo, este no cumplió con las expectativas. Suma dos goles y dos asistencias en diez encuentros con los albos (ocho por el Campeonato Nacional, uno por Copa Libertadores y uno por Copa Chile). No ha logrado asentarse en su estadía en Macul y es uno de los más cuestionados. Su bajo rendimiento y constantes lesiones, además de su alto salario, serían algunos de los motivos para su posible salida.

De hecho, ya habría un destino para emigrar. El atacante podría regresar a Colombia, específicamente al Deportivo Cali, equipo en el que comenzó su carrera. Según reporto el medio cafetalero Deporte en Común, el jugador del Cacique tuvo una conversación donde detallaría su deseo de abandonar el fútbol chileno.

“Estuve en Chile hablando con Fabián Castillo, y me comentó que también le gustaría regresar. Me dijo que si yo volvía el también, haciendo el sacrificio en lo económico”, señaló Andrés “Manga” Escobar sobre un posible retorno al cuadro azucarero.

Bajo las expectativas

El colombiano llegó por el interés del estratega colocolino, pero no ha logrado convencer: “Yo lo elegí, el club lo contrató y no pudo llegar antes de la Supercopa. Tenemos que formar un equipo competitivo y que podamos pelear el campeonato nacional. Es un jugador desequilibrante que también puede jugar por dentro. Es como Gabriel Costa”, señaló Quinteros, previo a la llegada de Castillo. En contraste, el jugador anticipó su contexto antes de recalar en Colo Colo: “No llegó en el mejor momento de mi carrera”. La situación generó dudas, pero en el cuadro albo estaban convencidos de que en Chile podría encontrar su mejor nivel.

Hace unas semanas, el atacante se refirió a las complicaciones que ha tenido en el balompié criollo y admitió su deuda con el conjunto albo: “No he dado ni el 30 por ciento de lo que soy, eso me pone triste porque vine con mucha ilusión y expectativas, pero estoy trabajando fuerte”, señaló en diálogo con Deportes en Agricultura.

En esa línea, también habló sobre una eventual salida prematura: “No ha sido un buen inicio. Estoy aquí para que los directivos y el cuerpo técnico decidan. A mí no me preocupa nada, estoy tranquilo. Ellos tomarán las decisiones. Que pase lo que tenga que pasar”, confesó.

No obstante, también expresó sus deseos de continuar defendiendo la camiseta de Colo Colo: “Tengo muchas ganas de seguir. Estoy en un club muy grande de Sudamérica y obviamente quiero seguir”. Al instante, Castillo añadió que “tengo contrato por un año, pero las decisiones se tomarán... si hay que seguir, sigo, si no, no pasa nada. Al final del día esto es fútbol”, sentenció sobre el tema.