    En Londres mandan los Gunners: Arsenal gana al Chelsea en un clásico clave por la lucha del título de la Premier League

    Con dos goles desde el balón parado, el equipo de Mikel Arteta se quedó con el duelo más importante de la capital inglesa ante los Blues.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Paso a paso. La frase es cliché en el mundo del fútbol, sin embargo, describe a la perfección la temporada del Arsenal. Los Gunners está en una encendida lucha por el título de la Premier League con el Manchester City, por lo que cada partido es fundamental para acercarse a la corona.

    En la jornada 29 del certamen inglés se vivió un partido de infarto. Era el clásico de Londres frente al Chelsea, por lo que la presión era la máxima posible. Precisamente, fue en ese escenario de tensión que los rojiblancos sacaron adelante el resultado de manera quirúrgica: con dos goles desde el balón parado, se impusieron por 2-1 a su tradicional rival y le sacaron cinco puntos de ventaja en la cima a los Ciudadanos.

    El clásico es del Arsenal

    El partido en Emirates Stadium arrancó con fuerzas parejas, con unos Gunners construyendo transiciones estructuradas y aprovechando la presión alta, mientras los Blues utilizaban el contraataque como principal arma.

    Así transcurrieron más de 20 minutos, hasta que en un balón parado se quebró la igualdad. Tras un córner de Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes pivoteó el envío y encontró a William Saliba. El francés cabeceó con dirección a portería y el zaguero del Chelsea, Mamadou Sarr, terminó empujándola contra su portería. Un 1-0 merecido a esa altura.

    El equipo de Mikel Arteta estaba a gusto luego de la apertura de la cuenta, ya que habían encontrado la anotación a través de su expediente favorito: el juego aéreo. Sin embargo, el Chelsea supo reponerse sobre el cierre del primer tiempo y le devolvió una pizca de su propia medicina. En un centro ejecutado desde el tiro de esquina, Piero Hincapié la peinó contra su propio arco y convirtió el autogol a los 45′+1′.

    En el segundo tiempo se mantuvo la paridad por largos pasajes, con ambos elencos generando peligro en cada incursión sobre el área rival. No obstante, a pesar de estas aproximaciones por la vía terrestre, el desequilibrio acabó llegando nuevamente por los cielos. Jurrien Timber, tras un córner de Declan Rice, puso un testazo directo al centro de la ratonera y desató la alegría de los locales los 66′.

    Si bien el Arsenal parecía cómodo con la ventaja, sobre todo después de una expulsión de Pedro Neto por doble amarilla, el Chelsea se las ingenió para llenar de dudas a los Gunners con 10 hombres. Sobre el final, Alejandro Garnacho convirtió en figura al golero David Raya, ya que el español sacó un remate que casi se cuela sobre el poste izquierdo. Era el empate a los 90′+5′. Asimismo, un minuto después de aquella salvada, Joao Pedro convirtió la igualdad sobre la agonía, pero una posición de adelanto le negó el festejo.

    Con estos tres puntos de oro, el Arsenal alcanzó las 64 unidadess y sigue por encima de las 59 que posee el Manchester City. En la próxima fecha, los londinenses visitan al Brighton. Los Citizens, por su lado, serán locales del Nottingham Forest.

    Premier LeagueArsenalChelseaFútbolFútbol inglésFútbol internacional

