En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos

México y Argentina se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

La selección de Argentina Sub 20 no pudo concretar su favoritismo en el Mundial de Chile 2025 y terminó cayendo por 2-0 contra Marruecos en la final de la competencia.

En su paso por la cita mundialista, la Albiceleste sumó una serie de polémicas por la forma en la que fue celebrando su paso en las rondas de eliminación directa.

Uno de sus rivales en esta instancia fue México, selección a la que enfrentó por los cuartos de final. El combinado transandino se quedó con la victoria por 2-0 y la forma en la que celebraron el paso a las semifinales no dejó indiferente a los aztecas.

Al momento de la salida de los equipos desde los camarines del reducto de Ñuñoa, el plantel argentino se retiró rumbo al bus utilizando un parlante en el que sonaba a todo ritmo la canción principal del Chavo del 8, popular serie de México.

Las bromas transandinas, por cierto, no cayeron nada de bien en la vereda azteca. El entrenador Eduardo Arce, criticó fuertemente el comportamiento de los sudamericanos: “Es parte del fútbol. Tiene que quedar ahí, pero te revoluciona. Sabemos que ellos son buenos en esto. Estamos muy dolidos, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar contra este equipo, que nos iba a cortar situaciones”.

El técnico Diego Placente también se vio involucrado en una discusión con la banca de México. El entrenador argentino fue captado haciendo un gesto de silencio contra un miembro del cuerpo técnico mexicano que protestaba contra el arbitraje.

Tras el duelo, Placente prefirió desmarcarse de la polémica. “En un momento se picó también en los bancos, ja. Intentamos mantener la calma para transmitírsela a los chicos, que hicieron un gran partido. Nuestro principal objetivo era llegar hasta el último día de competencia. Estamos más cerca, ahora hay que recuperar los soldados para la próxima batalla que Colombia va a ser durísimo”, lanzó.

Pasando cuentas

Por todo lo anterior, el hecho de que Marruecos finalizara con el sueño de Argentina de quedarse con el título fue bien recibido en México. El diario As, en su versión mexicana, realizó dos publicaciones alusivas a las polémicas antes mencionadas.

Primero, compartió una imagen de Placente haciendo callar al banco con la frase “se te borró la sonrisa” y luego otra con referencia a la forma que se retiraron tras caer en la final, esta vez sin música.

🎶 Se te borró la sonrisa… 🎶 pic.twitter.com/CaOECOG4wK — AS México (@ASMexico) October 20, 2025

Con México pusieron la canción del Chavo del 8. Con Colombia la de El Ritmo Que Nos Une. Y hoy, así terminaron… 🇦🇷❌ pic.twitter.com/EcfxubDSiE — AS México (@ASMexico) October 20, 2025

TNT Sports México, también se sumó a las burlas a la Albiceleste, con la imagen de un jugador argentino cayendo al suelo. “*Me voy de vacaciones y veo una piscina* Inmediatamente yo:”, publicaron.

*Me voy de vacaciones y veo una piscina*



🏖️ Inmediatamente yo: pic.twitter.com/nJygXNQjZF — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 20, 2025

Por otro lado, los hinchas mexicanos también aprovecharon de burlarse mostrando que México sí pudo ganarle a Marruecos en la fase de grupos.

Ganarle a Marruecos no es para todos 🚬 pic.twitter.com/5hVsBbuqnS — Hat-trick Chris 🇲🇽 (@HatTrickChris) October 20, 2025