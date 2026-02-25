En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios protagonizan el duelo de chilenos en el BCI Seguros Chile Open
Los tenistas nacionales se enfrentan en la primera ronda del torneo.
Minuto a minuto
Tabilo 0-0 Barrios
6-5, Tabilo
La primera raqueta nacional se adelantó con su servicio.
5-5, Barrios
El chillanejo se impuso con su saque y dejó en 15 a Tabilo.
5-4, Tabilo
El nacional ganó un game crucial por el primer set.
4-4, Barrios
El chillanejo se quedó con un largo rally.
4-3, Tabilo
El nacido en Toronto ratifica su quiebre y se pone por primera vez adelante en el partido.
3-3, Tabilo
El chileno mejor rankeado dejó en 0 a su rival.
2-3, Tabilo
La primera raqueta nacional se quedó con el game.
3-1, Barrios
Tabilo tuvo dos puntos de quiebre, pero falló las devoluciones al servicio de Barrios. Luego, se quedó con el game.
1-2, Tabilo
El nacido en Canadá mejoró su servicio y descontó la diferencia.
2-0, Barrios
Barrios comenzó con seguridad en sus devoluciones y ratificó su quiebre.
1-0, Barrios
La tercera raqueta nacional se quedó con el primer game.
Inició el encuentro
Tabilo sacó y consiguió su primer ace.
A punto de iniciar
Los tenistas ya están en el Court Jaime Fillol.
De Brasil a Santiago
Ambos tenistas vienen de competir en el ATP 500 de Río de Janerio. Barrios cayó ante Prizmic, mientras que Tabilo fue finalista.
Bienvenidos
El Deportivo les invita a seguir la transmisión del choque entre Alejandro Tabilo (42°) y Tomás Barrios (112°) en la primera ronda del BCI Seguros Chile Open.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.