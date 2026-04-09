En vivo: Chile se enfrenta a Paraguay por el Sudamericano Sub 17, en un duelo de necesitados
El equipo de Ariel Leporati se mide ante la selección anfitriona en el Grupo A, en un duelo de necesitados.
Minuto a minuto
Chile 1-0 Paraguay
¡Ya se juega el segundo tiempo entre Chile y Paraguay!
¡Final del primer tiempo!
Chile supera por la cuenta mínima al anfitrión Paraguay, por la cuarta fecha de la primera fase del Sudamericano Sub 17.
35′ Amarilla para el arquero Vicente Villegas en Chile, por hacer tiempo.
31′ ¡Gol de Chile!
Amaro Pérez, de cabeza, abre la cuenta ante Paraguay.
29′ Amarilla para Salinas en Paraguay.
Duelo de colistas
Cabe destacar que tanto Chile como Paraguay son colistas con un punto en el Grupo A del Sudamericano Sub 17. El líder es Ecuador con siete.
La formación de Paraguay
Así forma la Roja
¡Arranca el partido!
Paraguay se enfrenta a Chile, por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20.
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