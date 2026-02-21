SUSCRÍBETE
    En vivo: Colo Colo busca seguir en racha por la Liga de Primera en su visita a O’Higgins

    En Rancagua, los albos intentarán abrochar su tercera victoria consecutiva. Los celestes, en tanto, miran de reojo su participación a mitad de semana por Copa Libertadores.

    O'Higgins recibe a Colo Colo por la Liga de Primera JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    O’Higgins 0-0 Colo Colo

    Actualiza el relato

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. El Capo de Provincia iguala sin goles ante el Cacique.

    Tarjeta amarilla en O’Higgins

    45′+1′. Luis Pavez es amonestado por una falta sobre Jeyson Rojas.

    Tiempo de adición

    45′. Se jugarán tres minutos más en Rancagua.

    Cabezazo alto

    45′. Brizuela llegó solo por la izquierda, pero su testazo se va por encima de la portería de De Paul.

    Otra vez lo tiene el Cacique

    39′. Frentazo en solitario de Maxi Romero. El balón pasa mirando el poste ante la pasividad de Carabalí.

    Pausa de hidratación

    26′. El árbitro paraliza el encuentro para que los jugadores vayan a los bancos a hidratarse.

    Y ahora prueba Aquino

    24′. El argentino llega al área con un remate frontal, pero se va afuera por un desvío.

    La primera de Colo Colo

    23′. Ulloa desborda por la izquierda, saca un centro rasante y Brizuela casi convierte el autogol.

    Tarjeta amarilla para Colo Colo

    14′. Dura entrada de Arturo Vidal, que se gana la cartulina en los albos.

    Tarjeta amarilla para O’Higgins

    11′. Felipe Faúndez es el primer amonestado del partido.

    ¡El palo salva a Colo Colo!

    8′. Tiro libre de Francisco González y el balón se estrella en el vertical.

    Cerca O’Higgins

    1′. Al minuto y medio lo tiene Juan Leiva, que saca un remate tras un córner y se va por poco hacia afuera.

    ¡Comienza el partido!

    1′. O’Higgins y Colo Colo ya juegan en Rancagua por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

    ¿Cómo llegan a este duelo ambos equipos?

    Tanto O’Higgins como Colo Colo vienen con victorias. El Capo de Provincia derrotó a Bahia de Brasil, por la fase 2 de Copa Libertadores. El Cacique, por su lado, se impuso en la agonía a Unión La Calera, por la Liga de Primera.

    La formación titular de Colo Colo

    La formación titular de O’Higgins

    Colo Colo visita a O’Higgins de Rancagua

    En esta oportunidad, les traemos el minuto a minuto del duelo entre el Cacique y el Capo de Provincia. Se juega en El Teniente.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

