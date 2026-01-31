SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache

    El Cacique visita al conjunto de la región de Valparaíso en la primera fecha del torneo. Sigue aquí los detalles del encuentro.

    Deportes Limache recibe a Colo Colo en la primera fecha de la Liga de Primera 2026. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Actualizar el Relato

    D. Limache 3-0 Colo Colo

    Goooooooooooool de Limache

    27′. El VAR da como válido el gol de Popín Castro, el cual anota tras el pase de Meneses.

    VAR

    27′. Meneses anotaba el tercero, pero en supuesta posición ilícita. La revisa la asistencia.

    Cabezazo

    25′. Sosa conecta un córner, pero se va elevado.

    Remate de Castro

    22′. Popín intenta sorprender a De Paul, pero el portero albo estaba atento y se queda con el balón.

    El segundo de Limache

    14′. Pinares lanza un globito, Vidal pifia, Castro hacia el centro y en el segundo palo aparece Meneses para anotar su doblete.

    Goooooooooool de Limache

    Colo Colo intenta reponerse

    11′. Los albos siguen atacando. Pero no logran inquietar al portero Bórquez.

    Meneses abre la cuenta

    7′. Una salida horrorosa de Colo Colo. Hernández “habilita” a Meneses y éste no se equivoca: remate rasante al primer palo y Limache lo gana por la mínima.

    Goooooooooooooooool de Limache

    Tiro de Vidal

    5′. El Rey Arturo le pega desde fuera del área. Elevado.

    La primera de Limache

    4′. Meneses esta bien ubicado, pero le pega con la pantufla.

    Nueva chance de Colo Colo

    3′. Romero queda en posición de remate. Le da suave. Ataja el portero de Limache.

    Paloooooo...

    1′. Méndez busca el primer palo con un tiro cruzado y lo encuentra. El vertical le dice que no al gol de Colo Colo.

    Comienza el partido

    Deportes Limache y Colo Colo ya comienzan la temporada de la Liga de Primera 2026.

    Equipos al campo de juego

    Deportes Limache y Colo Colo ya saltan a la cancha del Elías Figueroa en Valparaíso.

    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

