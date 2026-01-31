En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache
El Cacique visita al conjunto de la región de Valparaíso en la primera fecha del torneo. Sigue aquí los detalles del encuentro.
Actualizar el Relato
D. Limache 3-0 Colo Colo
Goooooooooooool de Limache
27′. El VAR da como válido el gol de Popín Castro, el cual anota tras el pase de Meneses.
VAR
27′. Meneses anotaba el tercero, pero en supuesta posición ilícita. La revisa la asistencia.
Cabezazo
25′. Sosa conecta un córner, pero se va elevado.
Remate de Castro
22′. Popín intenta sorprender a De Paul, pero el portero albo estaba atento y se queda con el balón.
El segundo de Limache
14′. Pinares lanza un globito, Vidal pifia, Castro hacia el centro y en el segundo palo aparece Meneses para anotar su doblete.
Goooooooooool de Limache
Colo Colo intenta reponerse
11′. Los albos siguen atacando. Pero no logran inquietar al portero Bórquez.
Meneses abre la cuenta
7′. Una salida horrorosa de Colo Colo. Hernández “habilita” a Meneses y éste no se equivoca: remate rasante al primer palo y Limache lo gana por la mínima.
Goooooooooooooooool de Limache
Tiro de Vidal
5′. El Rey Arturo le pega desde fuera del área. Elevado.
La primera de Limache
4′. Meneses esta bien ubicado, pero le pega con la pantufla.
Nueva chance de Colo Colo
3′. Romero queda en posición de remate. Le da suave. Ataja el portero de Limache.
Paloooooo...
1′. Méndez busca el primer palo con un tiro cruzado y lo encuentra. El vertical le dice que no al gol de Colo Colo.
Comienza el partido
Deportes Limache y Colo Colo ya comienzan la temporada de la Liga de Primera 2026.
Equipos al campo de juego
Deportes Limache y Colo Colo ya saltan a la cancha del Elías Figueroa en Valparaíso.
Buenos días
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
