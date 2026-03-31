En vivo: Italia enfrenta a Bosnia para concretar su sueño de volver al Mundial tras 12 años de ausencia
La Azzurra visita a la oncena balcánica con la opción de regresar a una cita planetaria tras su última participación en Brasil 2014. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Bosnia 0-0 Italia
Actualizar el relato
Avisa Bosnia
6′. Demirovic le pega cruzado. Ataja Donnarumma.
Comienza el partido
Bosnia e Italia están a 90 minutos del Mundial.
Los 11 de Bosnia
La formación de Italia
El grupo al que llegará Bosnia o Italia
El ganador de esta llave se meterá en el Grupo B de la cita mundialista y se medirá a uno de los anfitriones, Canadá, la selección de Qatar y el equipo nacional de Suiza.
Así se vive la previa
¿Cómo llegó Bosnia a esta instancia?
El conjunto balcánico se impuso a Gales por penales (4-2) tras igualar (1-1) en tiempo reglamentario.
El trabajo previo de Italia
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.