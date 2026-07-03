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    Venezuela: Delcy Rodríguez asegura que etapa de búsqueda y rescate continúa mientras víctimas fatales aumentan a 2.595

    La presidenta encargada de Venezuela, además, afirmó que mantuvo conversaciones con EE.UU. y el FMI para crear un fondo para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Estragos causados por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. Foto: Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país, transcurrida más de una semana desde el doble terremoto que asoló el centro de la costa venezolana y hasta hoy deja un saldo de 2.595 muertos, de acuerdo con el último balance.

    “Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate”, señalado la mandataria interina en una rueda de prensa.

    En esta subrayó que donde existan “puntos activos” en los cuales se sepa que hay gente con vida, “sigue” en marcha la mencionada etapa.

    En esa línea, Rodríguez destacó la llegada de un grupo israelí “de muy alta preparación” que ayudará en el proceso de recuperación de las infraestructuras y a determinar si, en determinados puntos de las zonas afectadas por los sismos, hay personas con vida o cadáveres que deban ser rescatados antes de iniciar cualquier otro proceso.

    Conversaciones con EE.UU. y el FMI

    La líder venezolana también afirmó haber mantenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Departamento de Estado de EE.UU. con el fin de crear un fondo para la reconstrucción, con un equivalente inicial de US$ 200.000.000 dólares en fondos que, precisó, van a ser “recuperados” del FMI.

    Luego apuntó que hasta el momento han sido contabilizadas al menos 862 réplicas e insistió en la necesidad de “estar muy atentos a que las infraestructuras que están impactadas puedan sufrir un percance mayor producto de las réplicas” próximamente.

    Nuestro objetivo, en este momento, además de salvar vidas es la atención integral de las víctimas de este doble terremoto y los planes a futuro de reconstrucción, donde al frente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios, Vivienda e Infraestructura está el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez”, señaló la mandataria.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezRescateMuertosDepartamento de EstadoEstados UnidosFMIFondo reconstrucciónMundo

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