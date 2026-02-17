En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
Los merengues se miden al cuadro portugués en el duelo válido por la ida de los octavos de final.
Minuto a Minuto
Real Madrid 0 - 0 Benfica
Actualiza el minuto a minuto aquí.
¡Lo tuvo Vinícius Júnior!
19´. Tremenda llegada de Trent hasta línea de fondo, poniendo un pase atrás peligrosísimo para el control del brasileño, pero su disparo se fue muy cerca del palo.
Doble parada de Courtois
15’. Un cabezazo en el área y un disparo lejano, dos paradas seguras para Courtois ante un Benfica muy animado.
¡Se salvó el Madrid!
13’. Prestianni no logró conectar bien el remate cuando tenía un balón muy peligroso dentro del área. Era una ocasión clara, pero no pudo definir.
Primera jugada de peligro
9′. ¡MBAPPÉ LANZA EL PRIMER AVISO! Armó y soltó rápido el disparo el francés desde el balcón del área. Sin embargo, lo pudo atrapar Trubin.
Gran defensa de de Tchouameni
5’. El francés reaccionó a tiempo y le ganó en velocidad a Barreiro, que ya intentaba avanzar en campo del Real Madrid.
Nómina Benfica
Alineación Real Madrid
4-4-2
¡Comenza el partido!
¡Buenas tardes!
El Deportivo les da la bienvenida y los invita a vivir primera jornada de Champions League con nosotros. Desde ya comenzamos con toda la previa y el minuto a minuto del duelo entre Benfica y Real Madrid, en un partido clave por los playoffs del torneo europeo.
Acompáñanos para seguir todos los detalles desde Lisboa.
