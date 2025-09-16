En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League
Este martes se desarrollan seis encuentros válidos por la Fase de Liga de la competencia europea.
En vivo: Athletic Club 0-0 Arsenal
En vivo: PSV 0-1 Royale Union SG
(0-1, 9′. Promise David)
16.00 Benfica vs. Qarabag
16.00 Juventus vs. Borussia Dortmund
16.00 Real Madrid vs. Marsella
16.00 Tottenham vs. Villarreal
