En vivo: Universidad Católica se enfrenta a Unión Española en el nuevo Claro Arena
El elenco cruzado se reencuentra con su estadio ante un conjunto hispano que intenta amargar las celebraciones.
Minuto a minuto
Universidad Católica 1-0 Unión Española
¡No hay penal!
35′. El juez Carvajal cambia su decisión tras chequear el VAR e invalida la pena máxima. Amonestó a Pablo Aránguiz por simular.
¡Penal para Unión Española!
32′. El árbitro percibe una falta de Diego Corral y no dudó en cobrar la pena máxima.
¡Gol de Universidad Católica!
31′. Quién más que tú. Fernando Zampedri anota el primer gol en el Claro Arena. El Toro no perdonó de cabeza.
27′. Montes es el más punzante en la UC. Ahora intentó con un remate desde fuera del área, pero le salió frontal a las manos del portero Parra. Sigue el cero en la precordillera.
18′. Tibio acercamiento de los hispanos. Contreras intentó con un remate que se fue desviado a las tribunas.
12′. La primera es para la UC. Clemente Montes, con un furioso cabezazo, estrella la pelota en el travesaño. Se salvan los hispanos.
8′. Zampedri ingresa al campo y hace el intento de seguir en el partido.
5′. Alarma en la UC. Fernando Zampedri acusa una dolencia muscular y se lanza al piso. Daniel Garnero manda a calentar a Diego Valencia.
¡Comienza el partido!
1′. El Claro Arena ya vive el duelo entre Universidad Católica y Unión Española.
En un acto solemne previo al pitazo inicial, se entona el himno de la UC. Los protagonistas ya están en el terreno de juego.
¡La oncena titular de los hispanos!
¡Así formará la UC en el Claro Arena!
Ingresa el presidente de cruzados, Juan Tagle, y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, para cortar el listón de inauguración. El Claro Arena ya es una realidad.
El estadio apaga las luces al interior y enciende las luminarias externas para generar una atmósfera impresionante. Un video con los hitos de la construcción del recinto acompaña la ceremonia.
Un show en paracaídas da inicio a la ceremonia de inauguración del Claro Arena.
Con un marco de más de 20 mil espectadores, los cruzados llevarán a cabo la inauguración de su esperado recinto en la precordillera.
¡En esta oportunidad les traemos la transmisión del partido entre Universidad Católica y Unión Española, en la inauguración del Claro Arena!
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!
