En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana
Azules e íntimos igualaron sin goles en Perú y definen su paso a la ronda de los cuatro mejores en Coquimbo. Sigue aquí el relato de este trascendental compromiso.
U. de Chile 1-0 Alianza Lima
El Relato
23′. Tarjeta Amarilla. Garcés es amonestado en Alianza por falta contra Altamirano.
16′. Intento peruano. Barcos encabezó un ataque, pero no tuvieron claridad en los últimos metros.
14′. Busca la U. Pero no tiene claridad en los últimos metros de la cancha.
10’. Cinco en la marca. Barcos buscaba rematar para Alianza, pero la marca azul fue asfixiante.
Así fue el gol de la U.
5′. Gol de la U. Assadi, tras gran corrida por la banda, ingresa al área y define cruzado.
2′. Alianza maneja la pelota. Pero no llega con peligro.
Comenzó el partido. Universidad de Chile y Alianza Lima ya juegan los cuartos de la Copa Sudamericana.
El 11 de la U esta noche.
La formación de Alianza Lima.
Equipos a la cancha. La U y Alianza ya están en la cancha del Sánchez Rumoroso.
Los jueces. El colombiano Carlos Betancur es el árbitro principal y será asistido por Richard Ortiz y Miguel Roldán. En el VAR están Heiner Castro y Yadir Acuña. El cuarto es Diego Ulloa.
¿Cómo se clasifica a semifinales? Tras el empate sin goles en Lima, el equipo que gane -por cualquier marcador- avanza a la siguiente ronda. Si igualan, van a penales apenas se jueguen los 90 minutos.
La U ya hace el trabajo precompetitivo en el Sánchez Rumoroso.
Así llegó la U al estadio.
Alianza también tiene su once confirmado.
Todo listo en el Sánchez Rumoroso.
El partido se jugará en Coquimbo y no habrá público en las gradas por el castigo que recibió la U tras los incidentes de Avellaneda.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
