SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Los azules tienen la primera opción de clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana y recibir un cuantioso premio en dólares que aumentará el saldo positivo que ya ostenta la concesionaria.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Universidad de Chile enfrenta este jueves a Alianza Lima. Foto: Joel Alonzo/Photosport. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile no solo se jugará su paso a la semifinal de la Copa Sudamericana ante Alianza de Lima. También irá por el millonario cheque que le entregará la Conmebol a los cuatro mejores equipos del certamen.

Según lo informado por el ente rector sudamericano, cada equipo que avance a la mencionada instancia recibirá 800 mil dólares de manera automática. O sea, a las arcas de Azul Azul aumentarán su volumen en $764 millones.

La cosecha se suma a lo que los estudiantiles ya han recibido: 500 mil dólares por jugar ante Guaraní, otros 600 mil por la fallida llave con Independiente y los 700 mil por enfrentar al equipo peruano. A esas cifras hay que sumar los cerca de US$ 2 millones que ingresaron por venta de entradas en los choques contra paraguayos y argentinos.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez sale con una fórmula más que probada a enfrentar a los blanquiazules, pues usará la misma formación que derrotó a Colo Colo en la disputa de la Supercopa y dominó el juego en las tierras del Rimac. Salvo una excepción, Sebastián Rodríguez reemplazará al lesionado Marcelo Díaz.

De manera más detallada, los chilenos saltarán a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Rodríguez, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en la contención; Javier Altamirano y Lucas Assadi en la creación y Nicolás Guerra como referente en el área contraria.

El duelo de la U con Alianza en Coquimbo será a estadio cerrado. Foto: Joel Alonzo/Photosport. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

El año terminará con ganancias

Aunque la Conmebol los sancionó con 270 mil dólares por los incidentes de Avellaneda y no podrán recibir a los Íntimos con público en las gradas del Sánchez Rumoroso, el año de los estudiantiles terminará con cuantiosas ganancias.

Según informó Pulso de La Tercera, Azul Azul tuvo un gran primer semestre y las utilidades de la sociedad anónima crecieron en un 49,86% para alcanzar los $891,6 millones. Esto debido a que los ingresos de la firma se expandieron 79%, año contra año, hasta los $19.422 millones.

¿Cómo lo logró? En su estado financiero se pudo ver que uno de los ingresos más relevantes fue por borderó, dónde recaudaron $7.093 millones, alcanzando un alza de 58%. Por eso en La Cisterna duele tanto enfrentar a los incaicos a puertas cerradas y jugar una posible semifinal en las mismas condiciones.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya estamos trabajando en la apelación”, sostuvo el timonel Michael Clark.

No obstante, la pérdida puede ser amortizada por los ingresos por publicidad que crecieron en un 28% interanual y alcanzó $4.199 millones, mientras que los derechos de televisión avanzaron un 5% hasta los $2.634 millones.

“Los resultados de la operación mejoraron producto de una mayor venta de publicidad, por la venta de los derechos del jugador Marcelo Morales, por el aumento de partidos al participar en Copa Libertadores lo que lleva asociado pagos por la participación en dicho torneo”, explicaron en la compañía.

Dicho esto, la U se expandió en un 37,83%, alcanzando $4.322 millones en ganancias y con varios meses más por delante. Tiempo en el que los cheques que ingresen a su caja pueden seguir creciendo de manera exponencial, ya que si supera la semifinal citada, en el desenlace puede desde 2 millones de dólares, por quedar segundo, o 6,5 millones si se queda por segunda vez con el trofeo (ya lo obtuvo el 2011).

Más sobre:La UU de ChileUniversidad de ChileAzul AzulMichael ClarkCopa SudamericanaAlianza LimaUniversidad de Chile vs Alianza Lima

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana
El Deportivo

Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?