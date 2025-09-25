La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile no solo se jugará su paso a la semifinal de la Copa Sudamericana ante Alianza de Lima. También irá por el millonario cheque que le entregará la Conmebol a los cuatro mejores equipos del certamen.

Según lo informado por el ente rector sudamericano, cada equipo que avance a la mencionada instancia recibirá 800 mil dólares de manera automática. O sea, a las arcas de Azul Azul aumentarán su volumen en $764 millones.

La cosecha se suma a lo que los estudiantiles ya han recibido: 500 mil dólares por jugar ante Guaraní, otros 600 mil por la fallida llave con Independiente y los 700 mil por enfrentar al equipo peruano. A esas cifras hay que sumar los cerca de US$ 2 millones que ingresaron por venta de entradas en los choques contra paraguayos y argentinos.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez sale con una fórmula más que probada a enfrentar a los blanquiazules, pues usará la misma formación que derrotó a Colo Colo en la disputa de la Supercopa y dominó el juego en las tierras del Rimac. Salvo una excepción, Sebastián Rodríguez reemplazará al lesionado Marcelo Díaz.

De manera más detallada, los chilenos saltarán a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Rodríguez, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en la contención; Javier Altamirano y Lucas Assadi en la creación y Nicolás Guerra como referente en el área contraria.

El duelo de la U con Alianza en Coquimbo será a estadio cerrado. Foto: Joel Alonzo/Photosport. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

El año terminará con ganancias

Aunque la Conmebol los sancionó con 270 mil dólares por los incidentes de Avellaneda y no podrán recibir a los Íntimos con público en las gradas del Sánchez Rumoroso, el año de los estudiantiles terminará con cuantiosas ganancias.

Según informó Pulso de La Tercera, Azul Azul tuvo un gran primer semestre y las utilidades de la sociedad anónima crecieron en un 49,86% para alcanzar los $891,6 millones. Esto debido a que los ingresos de la firma se expandieron 79%, año contra año, hasta los $19.422 millones.

¿Cómo lo logró? En su estado financiero se pudo ver que uno de los ingresos más relevantes fue por borderó, dónde recaudaron $7.093 millones, alcanzando un alza de 58%. Por eso en La Cisterna duele tanto enfrentar a los incaicos a puertas cerradas y jugar una posible semifinal en las mismas condiciones.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya estamos trabajando en la apelación”, sostuvo el timonel Michael Clark.

No obstante, la pérdida puede ser amortizada por los ingresos por publicidad que crecieron en un 28% interanual y alcanzó $4.199 millones, mientras que los derechos de televisión avanzaron un 5% hasta los $2.634 millones.

“Los resultados de la operación mejoraron producto de una mayor venta de publicidad, por la venta de los derechos del jugador Marcelo Morales, por el aumento de partidos al participar en Copa Libertadores lo que lleva asociado pagos por la participación en dicho torneo”, explicaron en la compañía.

Dicho esto, la U se expandió en un 37,83%, alcanzando $4.322 millones en ganancias y con varios meses más por delante. Tiempo en el que los cheques que ingresen a su caja pueden seguir creciendo de manera exponencial, ya que si supera la semifinal citada, en el desenlace puede desde 2 millones de dólares, por quedar segundo, o 6,5 millones si se queda por segunda vez con el trofeo (ya lo obtuvo el 2011).