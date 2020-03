Equipos alemanes vuelven a entrenar: ¿está bien hacerlo en medio de la crisis sanitaria?

El fútbol internacional tiene un gran signo de interrogación ante la paralización por la pandemia del Covid-19. El confinamiento que se recomienda para la población ha obligado a que los futbolistas, alrededor del mundo, deban tener rutinas individuales para realizar en sus hogares y así no perder mucho tiempo. No obstante, y pese a que se solicita evitar aglomeraciones, de a poco algunos clubes han vuelto a los entrenamientos, de manera especial.

Fue el caso del Leipzig, una de las sorpresas de la Bundesliga y clasificado a los cuartos de final de la Champions. Volvió a la actividad diaria el 21 de marzo, con entrenamientos sin contacto entre el plantel. El trabajo se realizó en grupos pequeños y los jugadores tuvieron que cambiarse la ropa en vestuarios separados. Luego, al finalizar, la plantilla se duchó en sitios independientes sin pasar por el camarín. Markus Krösche, director deportivo del equipo de la Red Bull, dijo que se trataban de “entrenamientos con ejercicios de balón individual”.

No fueron los únicos en Alemania. El Wolfsburgo volvió sin trabajos en cancha pero sí en otras instalaciones del club, en cuatro grupos pequeños bajo pautas de distanciamiento social, disponiendo de alcohol gel en diferentes salas. “Es nuestro trabajo mantenernos en forma, ya sea en casa o en pequeños grupos como lo hacemos ahora. El club ha tomado todas las medidas posibles en términos de higiene”, afirmó el delantero Daniel Ginczek. Cabe consignar que la federación alemana recomendó suspender todos los partidos de la primera y segunda categoría germana al menos hasta el 30 de abril.

Uno de los grandes, el Borussia Dortmund, volvió hoy a los entrenamientos, pero de forma limitada para la preparación física y solo por parejas, dando pequeños pasos para recuperar la rutina colectiva luego de dos semanas. “Me gustaría volver a jugar mañana. Pero sé que no es posible”, reconoció el internacional alemán Emre Can.

Pero, en las circunstancias globales de una pandemia desatada, que aún no da signos de retroceso, la inquietud cae de cajón: ¿está bien que se retomen los entrenamientos colectivos en los equipos, independiente a medidas sanitarias? Protagonistas de la actividad abren el debate.

Para el preparador físico Manuel Astorga, una medida así no corresponde aún. “No me parece. Siempre será mejor el entrenamiento grupal, pero no hablamos de eso, sino de la contingencia. ¿Qué saco con estar bien físicamente si mi entorno está infectado? Hay un bien superior, y no hay certeza de que no se puedan contagiar. El bien superior es no contagiar a más gente en el mundo. Ya verás cuándo ecualizas, te preparas, pero hoy la prioridad es otra. Siempre la prevención es mejor que la curación. Prefiero prepararlos desde sus casas”, señala el especialista, quien su rol de asesor del Club Deportivo Omega, de Concepción, ha entregado pautas de trabajo para niños en sus hogares.

Desde Puerto Montt, donde vive el confinamiento, Jorge Aravena también manifiesta su distancia con el retorno a las prácticas. “Si fuere así, me parece una irresponsabilidad. Imagínese que Italia y España son los países con más problemas, Francia y Alemania también. No se puede estar arriesgando”, declara el Mortero, DT del cuadro de la Primera B. Sobre el quehacer de su plantel, prefiere en esta circunstancia el trabajo doméstico y el feed back a distancia: “Los jugadores están en sus casas. Ellos los hacen (los trabajos) en el lugar donde viven. Hacen los ejercicios y cada tres días los cambiamos. Hasta hoy nos mandan videos… Antes de arrancar de nuevo tenemos que hacer una combinación de trabajar tácticamente y físicamente porque los tiempos no dan. Creo que no vamos a jugar hasta la segunda semana de mayo”.

Quien pone matices en la discusión es la seleccionada chilena Karen Araya, quien jugó en Europa. “Quizás la realidad que hay en Alemania no es la misma de Chile, por algo nos tienen entrenando en nuestras casas. Creo que ellos son los que manejan mucho mejor la información, así que yo creo que si están las condiciones en Alemania, buenísimo. Si en Chile estuvieran, quizás lo haríamos también”, dice la jugadora de Santiago Morning, quien recibe trabajos diarios tanto de su equipo como de la Selección. En su caso particular, recibe pautas tanto físicas como de alimentación.

Quién sabe cuándo podrá volver el fútbol. Sin embargo, lo cierto es que hay equipos que ya piensan en el retorno.