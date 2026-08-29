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    “Es exagerada”: Leandro Paredes rompe el silencio tras la dura sanción de la FIFA a Argentina tras la final del Mundial

    El mediocampista se refirió a los castigos que aplicó el ente rector a la Albiceleste luego del polémico cierre de la Copa del Mundo ante España, marcado por diferentes agresiones y peleas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Leandro Paredes rompió el silencio tras recibir una dura sanción de la FIFA. Jia Haocheng

    Boca Juniors consiguió una agónica victoria sobre Lanus en La Bombonera, por 1-0, en un partido en el que tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón estuvieron en la banca. Tras el encuentro, Leandro Paredes rompió el silencio por la severa sanción que le aplicó la FIFA por agresión en la final del Mundial ante España.

    El volante fue castigado con diez partidos de suspensión y una multa de US$ 90 mil, siendo quien recibió la pena más rígida por parte del ente rector. Como respuesta, el capitán del Xeneize catalogó la determinación como “exagerada”.

    Parece exagerada, porque lo raro es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me pega una piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción, nada más”, expresó después del triunfo de Boca Juniors.

    La AFA busca apelar

    Paredes no fue el único sancionado en Argentina. Nahuel Molina (siete partidos y US$ 90 mil), Thiago Almada (un partido y $US 30 mil), el ayudante técnico Roberto Ayala (tres partidos y US$ 30 mil) y la propia AFA (US$ 321 mil) también recibieron castigos.

    No obstante, a pesar de que el panorama parecía más complicado en primera instancia, la selección argentina recibió una buena noticia respecto a los castigos. La AFA envió un pedido formal para que los jugadores pudieran cumplir las sanciones en partidos amistosos. Esto fue aceptado por el organismo con sede en Zúrich, Suiza, a pesar de que, en principio, la condena se refería específicamente a encuentros de carácter oficial.

    Además, el ente presidido por Claudio ‘Chiqui’ Tapia continuará con su intención de apelar con el objetivo de reducir la sanción de sus jugadores: “Creo que se puede reducir porque, para mí, es excesiva. Hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda”, aseguró el propio Paredes.

    “Empieza a correr el plazo para presentar la apelación con todas las medidas de prueba. Una vez hecho eso, la Comisión de Apelaciones emitirá su decisión, que podrá ser convalidar la sanción o modificarla. Si la Comisión ratifica las sanciones, evaluaremos ir al TAS”, aseguró Andrés Paton Urich, Gerente de Legales de la AFA, hace unos días.

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