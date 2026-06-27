“Es menos grave de lo que pensamos”: Scaloni aclara lesión que alarmó a Argentina en el Mundial

Tras los triunfos ante Argelia y Austria, la selección Argentina llega al partido con Jordania sabiendo que tiene asegurado el primer lugar del Grupo J del Mundial 2026. En ese ámbito, al menos, están tranquilos. Sin embargo, en la interna, surgió una situación que encendió las alarmas y desató la preocupación.

Según informaron preliminarmente los medios transandinos, Cristián Romero había sufrido una supuesta molestia física que lo obligó a someterse a exámenes médicos. Cabe remarcar que el Cuti es un pilar en el fondo de la Albiceleste, por lo que temían una ausencia no solo con los jordanos, sino que en los choques venideros, como, por ejemplo, en los dieciseisavos de final.

No obstante, con el correr de las horas, fue el propio Lionel Scaloni el que salió a aclarar el estado físico de su pupilo y tranquilizó las aguas. “Creo que está bien. Hoy no se ha entrenado con el grupo, ni ayer tampoco. Pero está haciendo cosas apartes, y son intensas. En principio, es menos grave de lo que pensamos y la evolución la veremos dentro de estos días. El tiempo de recuperación es bastante menos del que pensamos, y eso nos da tranquilidad”, dijo.

A esa altura, lo que parecía un simple reporte escaló rápidamente a un conflicto. Claudio “Chiqui” Tapia salió al paso de la lesión del Cuti y, en un tono polémico, cargó contra los rumores que decían que estaba peligrando su presencia en el resto del torneo. “Sean serios a la hora de comunicar y, cuando lo hagan, háganlo con la verdad. La información difundida es falsa: no se realizó ninguna resonancia”, lanzó en su cuenta de X.