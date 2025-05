“Es una falta de respeto”: la crítica que desató la molestia de Gustavo Álvarez en la U

Gustavo Álvarez lo anunció días antes de iniciar el periplo que enfrentaría a la U con Deportes Limache y Botafogo: la U iba a dosficar ante los tomateros para que su oncena estelar llegara con los mismos días de descanso que los titulares brasileños, nueve, al duelo en Río de Janneiro.

Lamentablemente para los azules, la apuesta del estratega transandino resultó fallida. No sirvió de nada enfrentarse (y perder) ante el cuadro de la región de Valparaíso con un equipo B, pues los cariocas los eliminaron de la Copa Libertadores jugando con uno menos gran parte del encuentro.

“Debíamos llegar con el mismo descanso que Botafogo. Lo repetiría, está bien hecho. A fin de año evaluaremos esos tres puntos, pues son 90 en total”, sostuvo Álvarez en rueda de prensa. Y luego defendió con fiereza su plan, pues sigue creyendo que darle descanso a los titulares no es menospreciar la justa local. Todo lo contrario.

“Decir que dejamos de lado la Liga es una falta de respeto hacia quienes jugaron. De mi parte se lo digo. Yo sostengo que son buenos momentos para oportunidades, sostengo lo que dije en la semana, que en la planificación había que hacer eso”, enfatizó, al ser cuestionado por los medios en la previa del duelo ante O’Higgins, esta tarde, a las 15 horas.

Álvarez habló con Di Yorio por la faltade gol de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La falta de gol y el respeto por la Copa Sudamericana

Lo que más le ha pesado a la U en losúltimos cotejos es su escaso poder de finiquito y así lo deja claro el DT argentino. “Nos está faltando precisión para terminar la jugada, pero yo siempre hablo de los rendimientos variables de los jugadores y hay que estar preparado para eso, cambiando nombres propios, haciendo que se recupere en su nivel fuera del once titular”, sostuvo.

¿Saldrá definitivamente Lucas Di Yorio de la nómina inicial? “Lo he hablado con Lucas, primero que el equipo tenía que generar más situaciones en algún momento, hubo partido donde los delanteros no convirtieron, pero el equipo no generaba opciones de gol clara... Uno puede tener un muy buen funcionamiento en la salida, en el inicio, en mitad de cancha, pero si eso no se traduce en ataque y los ataques en situaciones, no tiene sentido y lo delanteros eso lo sufren”, explicó.

Por último, consultado por el rival que tendrán en el repechaje de la Copa Sudamericana, Guaraní de Paraguay, el nacido en Lomas de zamora adelantó que “lo tengo que analizar con más detalles, por ahora puedo decir que es un equipo duro, como todo equipo paraguayo”. Acto seguido, reveló que “la Copa Sudamericana merece todo mi respeto, porque no hay que perder de vista que es el logro más importante que tiene la U en su historia”.

Por último, el técnico concluyó que “la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana es una revancha necesaria. Hicimos una buena Copa Libertadores, pero no alcanzó. La eliminación te lleva a dos caminos: la resignación o la rebeldía. Yo elijo lo segundo”.

Universidad de Chile enfrenta a O’Higgins, este sábado 31 de mayo, a las 15 horas, en el Estadio Nacional.