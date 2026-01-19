Escala el conflicto: los dardos cruzados entre Paul Scholes y Lisandro Martínez pese al triunfo del Manchester United

Hace tiempo que el Manchester United dejó atrás la era de gloria. Ahora, los exfutbolistas del elenco rojo suele ver con desazón lo que ocurre en el club que en antaño defendieron. Por eso las críticas llegan incluso antes de los partidos. Uno de los apuntados suele ser Lisandro Martínez. “El equipo necesita a De Ligt o Maguire para contener a Haaland”, había dicho Paul Scholes en la antesala del derbi ante el City. Finalmente, fue triunfo para el United por 2-0 con el argentino como titular.

Por su parte, Nicky Butt tenía una opinión similar. “Haaland va a tomar a Martínez y correrá con él. Será como un padre llevando a un niño pequeño a la escuela. Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1m75 a la red”, lanzó.

Tras el clásico, el defensor transandino respondió con dureza a los históricos. “Que digan lo que quiera. Ya le dije (a Scholes) que si quiere decirme algo, puede venir adonde sea, incluso a mi casa. Todos pueden hablar por televisión, pero cara a cara no dicen nada. Me da igual lo que digan, me concentro en mi rendimiento y en el equipo. Lo doy todo. No, no me motiva. No me da nada. Mi motivación es mi familia”, dijo Martínez.

Luego de la respuesta del jugador del United, el exvolante acudió a sus redes sociales para ironizar sobre sus dichos. “Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por ti. Té, sin azúcar por favor ... @lisandromartinezzz”, posteó en una historia de Instagram.